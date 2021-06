»Vi har kæmpet for det her i årtier, og nu ser det endelig ud til, at der sker noget. Et overbevisende flertal er klar til at sætte en stopper for tvangsfodring af ænder og gæs én gang for alle«.

Sådan skriver Dyrenes Beskyttelse nu i en pressemeddelelse, efter et flertal af Europa-Parlamentet for nylig stemte for, at der skal sættes en stopper for tvangsfodring af ænder og gæs i foie gras-produktionen.

Parlamentet pålægger Europa-Kommissionen at udarbejde en lovtekst, der skal gøre en ende på, hvad Dyrenes Beskyttelse kalder »unødvendig og grusom praksis«.

»Det er historisk, men vi kipper først endeligt med flaget, når lovteksten er udarbejdet og stemt endeligt igennem,« siger Britta Riis, direktør for Dyrenes Beskyttelse.

Tvangsfodring sker ved, at et 20-30 centimeter langt rør indføres i dyrets spiserør, to til tre gange om dagen i to uger, hvis det er ænder, eller i tre uger, hvis det er gæs.

På denne måde tvinger man dyret til at indtage meget store og helt unaturlige mængder foder.

Gæs og ænder, der tvangsfodres, ophober så meget fedt i leveren, at dens normale funktion forstyrres.

Det er den eneste dyreproduktion, hvor sygdom er et direkte mål med produktionen, idet den syge lever er selve den vare, der fremstilles.

»Det er ren og skær dyremishandling. Selve proceduren sker med tvang, og det er voldsomt for dyrene. De kan få skader på næb, ansigt, øjne, næsebor, hals og i den øverste del af spiserøret. De bliver syge, og mange af dem dør. Faktisk er der op mod 10-20 gange højere dødelighed end i en almindelig ande- eller gåsebesætning. Der er udbredte dyrevelfærdsproblemer i foie gras-produktionen, som kan afledes direkte af, at man tvangsfodrer dyrene,« siger Britta Riis.

Langt de fleste EU-lande har allerede indført et forbud mod tvangsfodring, heriblandt Danmark.

Faktisk er det kun tilladt i Frankrig, Ungarn, Bulgarien, Spanien og Belgien, men på grund af reglerne for varers fri bevægelighed inden for EU’s grænser kan foie gras frit importeres og sælges i alle medlemslande.

Det vil et EU-forbud de facto sætte en stopper for.