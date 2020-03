Siden udbruddet i Norditalien er antallet af smittede med coronavirusset røget stødt i vejret i Europa, og det kan mærkes på mange forskellige måder.

Specielt tallene alene det seneste døgn viser, at sygdommen spreder sig hurtigere, end myndighederne kan følge med.

Alene de sidste 24 timer siger de officielle tal, at antallet af personer med coronavirus i Europa steg med 364 personer. Det er en stigning på omkring 25 procent.

Derfor er flere lande begyndt at bruge drastiske midler for at komme sygdommen til livs.

Eksempelvis har Frankrig besluttet at lukke det berømte Louvre-museum i Paris alene på grund af Covid-19.

Christian Wejse, der er epidemiolog og afdelingslæge på Aarhus Universitetshospital, er enig i, at hvis smittespredningen er stor, som den er i Norditalien og risikerer at blive i Frankrig, så kan det være rigtigt at lukke ned for større forsamlinger. Men man skal finde en balance.

»Vi skal have med, at sygdommen er noget, der har et meget mildt forløb hos mange mennesker, så derfor skal man jo finde en balance i forhold til, hvor mange ressourcer der bliver lagt i det, fordi det kan sammenlignes med en influenzaepidemi,« siger Christian Wejse til B.T.

Han afviser ikke, at lukninger af større events, kan komme på tale i Danmark på et tidspunkt, men indtil videre er vi slet ikke på det punkt.

»Det er vigtigt at påpege, at der endnu ikke er nogen som helst smittespredning i Danmark, men skulle det ændre sig, så kan det godt være, at det er noget, man skal til at overveje,« siger Christian Wejse.

»Vi er er stadig et sted i Danmark, hvor vi prøver at isolere de smittede og undgå smittespredning. Det giver rigtig god mening. Det var den strategi, der blev brugt og fungerede med SARS,« forklarer han.

Selvom der stadig kun er tre bekræftede tilfælde af coronavirusset i Danmark, så stiger tallene i landene omkring den danske grænse. Sverige og Norge er på henholdsvis 12 og 15, og de tal stiger stødt.

I Frankrig og Tyskland er tallet næsten fordoblet på et enkelt døgn.

Det er også derfor, at et land som Frankrig nu forbyder forsamlinger på over 5000 mennesker, mens man i Tyskland har valgt at aflyse verdens største vinmesse.

»Hvis der skulle ske en større smittespredning i Danmark, så er man også nødt til at tænke i lidt større strategier. Det er det, man har brugt i Kina,« siger Christian Wejse.

»Det virker til at have haft en betydelig effekt. Men det er også fyldt med problemer, fordi det kan være ekstremt krævende for samfundet at lukke større ting ned,« forklarer han.

Det land, der har det værst, er dog Italien. Seneste nye er, at dødstallet er oppe på 34 personer, mens op mod 1700 personer er blevet smittet med sygdommen.

Fodboldkampe i den bedste italienske række er blevet udsat, events med store forsamlinger er blevet aflyst, og byer, hvor virusset er udbredt, er sat i karantæne.

Selv i Schweiz har myndighederne valgt at aflyse samtlige arrangementer med mere end 1000 deltagere.

Christian Wejse er dog optimistisk omkring, hvordan sygdommen vil udvikle sig de kommende måneder, når vejret bliver bedre.

»Jeg forventer, at epidemien kommer til at høre op igen, når det begynder at blive varmere i Europa. Ligesom man ser det med influenza, der primært kører i december, januar og februar. Men derfor forventer jeg også, at coronavirusset vil dukke op igen, når vi rammer næste vinter.«