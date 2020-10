Udenrigsministeriet fraråder nu alle ikke-nødvendige rejser til hele verden. Men kan man ikke godt rejse alligevel eller hvad?

»Hvis man er arbejdstager og vælger at rejse til udlandet, er vores anbefaling, at man følger de rejsevejledninger, der er,« siger Peter Nisbeth, chefjurist i Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Ellers kan det nemlig blive en dyr rejse.

Torsdag ændrede Udenrigsministeriet rejsevejledningerne, så de nu fraråder alle ikke-nødvendige rejser til hele verden.

Ud over at rejsevejledningerne har betydning for, hvordan du er dækket af din forsikring, både før du rejser, og mens du er af sted, så kan farven på det land, du rejser til, også få betydning for din efterfølgende arbejdssituation.

I den forbindelse er der stor forskel på, om et land er orange eller rødt, før du tager af sted, eller om det bliver orange eller rødt, mens du er ude at rejse.

»Hvis du rejser til et land, hvor det allerede inden din afrejse frarådes at rejse til, skal du i den bedste af alle verdener have en aftale med din arbejdsgiver om, hvordan du forholder dig, når du kommer hjem,« siger Peter Nisbeth.

Kommer du hjem fra et orange land, opfordrer Udenrigsministeriet nemlig kraftigt til, at man går i selvisolation i 14 dage efter hjemkomsten for at undgå smittespredning.

Har man ikke lavet en anden klar aftale, kan arbejdsgiver derfor også kræve, at du ikke skal komme på arbejde igen, før du kan være sikker på, du ikke er smittet.

»Alt afhængig af, hvad man så laver – om det er et arbejde, der kan udføres hjemmefra – risikerer man så nogle sanktioner,« siger Peter Nisbeth og uddyber:

»I yderste konsekvens kan man risikere at blive trukket i løn eller miste sit job, fordi man ikke kan passe sit arbejde. I den milde ende risikerer man, at man skal arbejde hjemmefra i en periode.«

Men der er altså forskel på, om man for eksempel er buschauffør og derfor ikke kan arbejde hjemmefra, eller om man er en form for vidensarbejder, der godt kan tage arbejdet med hjem.

Er der folk, der ligefrem har mistet arbejdet?

»Jeg har ikke hørt om folk, der er blevet sagt op. Men vi har hørt om mange steder, hvor det bliver løst,« siger han.

Det er til gengæld en lidt anden situation, hvis man allerede er ude at rejse, og landet så bliver orange, som det for eksempel er tilfældet for de danskere, der lige nu er i Grækenland, der først lige er blevet orange.

»Så er det uforskyldt, at man ikke kan møde på arbejde efterfølgende,« siger Peter Nisbeth.

Det kan nemlig sidestilles med en situation, hvor man for eksempel har 30 kilometer til arbejde og sner inde. Så er det ikke din egen skyld, at du ikke kan møde på arbejde.

»Det er ikke sikkert, du får din løn. Men du kan heller ikke blive fyret for udeblivelse,« siger han.

Coronasituationen er så ny, at der ikke er taget stilling til det spørgsmål i aftaler og overenskomster. Derfor er man nødt til at tolke ud fra de regler, der er.

Hvis du er syg, er det lovligt fravær, og du skal have løn.

Hvis du er fraværende af andre grunde, du ikke selv er skyld i (for eksempel sneet inde), har du ikke krav på løn, men du kan ikke blive fyret for at blive væk.

»Her er vi lidt i en gråzone, som det ville klæde overenskomstparterne at tage stilling til,« siger Peter Nisbeth.

Og indtil det sker, er det op til arbejdspladserne at finde en praktisk løsning på det.

Men når Udenrigsministeriet allerede inden din afrejse fraråder ikke nødvendige-rejser til det pågældende sted, er der ikke så meget tvivl.

»Man risikerer både job og løn, hvis man rejser ud, vel vidende at landet er orange eller rødt,« siger Peter Nisbeth.