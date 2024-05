Siden Iran søndag mistede præsident Ebrahim Raisi i et helikopterstyrt, er det væltet ind med kondolencer fra blandt andet Rusland, Kina og Hamas.

Tirsdag udtrykte præsidenten for det Europæiske råd, Charles Michel, også en kondolence på EUs vegne på X.

Det tweet faldt medlem af Europa-Parlamentet for Dansk Folkeparti, Anders Vistisen, noget for brystet.

Mandag morgen kunne man på Twitter læse, at Charles Michel sendte tanker afsted til de døde politikere og deres familier.

»EU udtrykker sin dybeste medfølelse med præsident Raisi og udenrigsminister Abdollahian samt andre medlemmer af deres delegation og besætning, der er omkommet i helikopterulykken. Vores tanker går til familierne,« skrev han.

Han talte øjensynligt ikke for hele EU.

»Det var da lidt bizart, at man ligefrem kondolerer en islamisk massemorders død. Det er jo ikke for ingenting, han bliver kaldt slagteren fra Tehran,« siger Anders Vistisen.

Vistisen sammenligner situationen med at kondolere over andre fjendtlige statsledere.

»Jeg tror de fleste ville synes, det var lidt underligt, hvis man gik ud og kondolerede Kim Jong-Un eller Putins død. Iran er jo en fjendtlig stat.«

Det er dog ikke alle danske medlemmer af Europaparlementet, der deler Vistisens aversion mod Michels tweet.

Venstres Morten Løkkegaard ser det som en formalitet mellem to toppolitikere.

»Jeg tror ikke, det er så usædvanligt, at man kondolerer, når et statsoverhoved dør i en helikopterulykke. På vegne af EU og som rådsformand vil jeg sige, at det er indenfor skiven,« siger Morten Løkkegaard.

Tværtimod mener han, at det ville sende det forkerte signal, hvis EU ikke kom med en reaktion på præsidentens død.

»Det ville være mere mærkeligt, hvis Charles Michel ikke havde gjort det, for så havde det været et udtryk for en form for foragt.«

Lige nu er alle møder i Europa-Parlamentet suspenderet indtil det kommende Europaparlamentsvalg er overstået, men hvis Anders Vistisen bliver genvalgt, retter han og sin gruppe id igen fokus mod Charles Michels tweet.

»Vi har tænkt os at klarificere den kondolence. Det er interessant at finde ud af, om Charles Michael har overskredet sin autoritet. Jeg har svært ved at forestille mig, at han har nået at rådføre sig med andre statsledere som for eksempel Mette Frederiksen,« siger Anders Vistisen.