Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

EU-lande enes om Iran-sanktioner efter attentatplaner i Danmark

EU-landenes europa- og udenrigsministre ventes snart at vedtage målrettede sanktioner mod Iran efter iranske agenters formodede planer om at udføre attentater i Danmark og Frankrig. Det bekræfter EU-diplomater og en embedsmand over for Ritzau.

Kim Jong-un ankommer til Beijing efter invitation fra Xi

Nordkoreas leder, Kim Jong-un, er tirsdag formiddag lokal tid ankommet til Beijing forud for et møde med præsident Xi Jinping. Han er ifølge det nordkoreanske statsmedie KCNA ledsaget af sin hustru og en række topembedsmænd.

V-regionsrådsmedlemmer opfordrer Løkke til at bevare regionerne

Venstres fem gruppeformænd i landets regionsråd advarer i klare vendinger imod, at statsminister Lars Løkke Rasmussen i det kommende udspil til en sundhedsreform afskaffer regionerne. Det skriver avisen Danmark, der er i besiddelse af et brev fra formændene.

Amazon indtager pladsen som verdens mest værdifulde selskab

Internethandelsgiganten Amazon har efter de amerikanske aktiemarkeders fyraften mandag overtaget pladsen som det største offentligt handlede selskab i verden. Dermed er Amazon et mere værdifuldt selskab end techgiganter som Microsoft og Apple.

Canada og USA fordømmer Kinas fængsling af to canadiere

Canadas premierminister og USA's præsident fordømmer Kinas 'vilkårlige' fængsling af to canadiske statsborgere. Det oplyser Canadas premierminister, Justin Trudeau, efter at han og Donald Trump i en telefonsamtale har drøftet fængslingen.

Erdogan roser Trump for tilbagetrækning fra Syrien

Det er den helt rigtige beslutning, at USA's præsident, Donald Trump, vil trække amerikanske soldater ud af Syrien. Det siger Recep Tayyip Erdogan, Tyrkiets præsident. Ifølge ham er nedkæmpelsen af Islamisk Stat gennemført.

Frankrig vil straffe demonstranter iført masker hårdere

Den franske regering vil slå hårdere ned på uautoriserede demonstrationer i landet. Det sker i et forsøg på at afslutte uger med voldelige protester fra bevægelsen 'De Gule Veste'. Det siger Frankrigs premierminister, Édouard Philippe.

SF: Tidligere psykiatriske patienter skal kunne erklæres raske

Man skal have mulighed for at blive erklæret rask for sin psykiatriske diagnose, hvis man er symptomfri og har været det i en længere periode. Det mener SF, der har fremsat et forslag til en folketingsbeslutning, skriver Kristeligt Dagblad.

Danske elever får topkarakter i EU

Blandt 28 EU-lande og yderligere fem lande indtager Danmark en solid fjerdeplads, når det gælder afgangselevers evner inden for læsning, matematik og naturfag. Det viser EU-Kommissionens årlige tilstandsrapport om uddannelse, skriver Politiken.

