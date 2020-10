Det skal undersøges, om der er sammenhæng mellem coronapatienters behandling med Remdesivir og nyreskader.

Det Europæiske Lægemiddelagenturs bivirkningskomité, Prac, åbner en undersøgelse af, hvorvidt nyreskader kan være en bivirkning ved Remdesivir. Lægemidlet bruges til behandling af coronapatienter.

Det oplyser Pierre Quartarolo, der er enhedschef i Lægemiddelstyrelsens afdeling for overvågning og medicinsk udstyr.

- EU's bivirkningskomité har i rutineovervågningen set, at der hos nogle patienter, der er blevet behandlet for coronavirus og har fået Remdesivir, er set nyreskader, siger han.

- Man vil derfor undersøge, hvad der kan være årsagen til, at de har udviklet nyreskader. Det skyldes ikke nødvendigvis Remdesivir, for de har højst sandsynligt fået flere typer medicin og har flere konkurrerende sygdomme.

Remdesivir har fået en betinget godkendelse til behandling af coronapatienter i EU.

I produktresuméet for lægemidlet står der på nuværende tidspunkt ikke noget om en risiko for nyreskader hos mennesker. Det er dog noget, man tidligere har set ved dyreforsøg.

Pierre Quartarolo understreger, at det er ganske normalt, at man åbner undersøgelser for nye mulige bivirkninger.

- Det sker meget hyppigt. Vi overvåger flere hundrede lægemidler i Europa. Og vi ser rutinemæssigt på, om der opstår bivirkninger, som vi ikke allerede har beskrevet i produktresuméet, siger han.

Undersøgelsen kommer ikke på nuværende tidspunkt til at medføre ændringer i behandlingen af coronapatienter med Remdesivir i Danmark, understreger han.

- Hvis der viser sig at være noget i det, så kan det være, at man laver ændringer i produktresuméet eller laver yderligere anbefalinger, siger Pierre Quartarolo.

- Men i første omgang skal man undersøge, hvad det overhovedet handler om.

På grund af coronakrisen bliver der sat ekstra hurtigt gang i undersøgelsen, fortæller han. Undersøgelsen ventes således at ligge færdig i løbet af januar.

