Midlertidig ordning, hvor staten kompenserer selvstændige med tab, har fået grønt lys fra Margrethe Vestager.

Regeringens tiltag til at hjælpe selvstændigt erhvervsdrivende, som oplever tab på grund af coronakrisen, har fået det blå stempel fra EU-Kommissionen.

Det meddeler EU-kommissær og ledende næstformand Margrethe Vestager onsdag.

- De økonomiske konsekvenser af pandemien er alvorlige. I den forbindelse samarbejder EU-Kommissionen med alle medlemslandene om at finde brugbare løsninger, siger hun.

Med ordningen vil Danmark kompensere op til 75 procent af de erhvervsdrivendes forventede tab. De kan dog maksimalt blive kompenseret med 23.000 kroner om måneden.

Den samlede ramme af den ordning, som EU-Kommissionen har godkendt, er 10 milliarder danske kroner.

Den danske ordning er midlertidig. Den løber indtil 9. juni i år.

Da finansminister Nicolai Wammen (S) fremlagde planen i sidste uge, præsenterede han også et tiltag rettet mod små virksomheder, der lider under krisen.

Her ville man dække nogle af de faste omkostninger, som de ikke længere har indtjening til at dække.

Konkret foreslog regeringen et tilskud fra staten på op til 80 procent af de faste udgifter. Det er målrettet virksomheder med et omsætningsfald på mere end 40 procent.

EU-landene gav i sidste uge grønt lys til et forslag fra EU-Kommissionen om at udnytte fuld fleksibilitet i EU's regler om statsstøtte.

Det sker ud fra vurderingen, at coronakrisen er en "usædvanlig begivenhed". Er det tilfældet, åbner EU-traktaten for, at man kan se bort fra de normalt skrappe regler.

EU-Kommissionen behandler i disse dage stribevis af corona-tiltag - som det danske - i alle EU-landene.

/ritzau/