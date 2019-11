EU har betalt for en rapport fra en tyrkisk tænketank. Rapporten kritiserer Danmark for manglende demokrati.

EU-finansieret rapport stempler Danmark som et islamofobisk land.

Det skriver Jyllands-Posten onsdag.

Formålet med rapporten, "European Islamophobia Report 2018", skulle være at styrke dialogen og skabe større solidaritet mellem Europa og Tyrkiet.

Men den kritiseres for at være en skandale og misbrug af EU-penge.

I rapporten står der blandt andet, at Danmark sidste år var præget af "krænkende holdninger" og "ekskluderende politiske kampagner" rettet mod herboende muslimer.

Desuden har Danmark via diskriminerende og antimuslimske love ændret sig fra at være et demokrati til et "etnokrati". Det vil sige en styreform, hvor én etnisk gruppe har magten.

Bag rapporten står den tyrkiske tænketank Seta. Tænketanken har flere forbindelser til den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, skriver Jyllands-Posten.

EU har betalt rapporten med 126.952 euro. Det svarer til knap en million danske kroner.

Pengene er såkaldt førtiltrædelsesbistand, som tilfalder Tyrkiet, fordi landet officielt kandiderer til at blive optaget i EU.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) er "virkelig vred" over rapporten.

- Selvfølgelig skal EU-midler ikke bruges til at finansiere en tyrkisk ngo's rapport om islamofobi i Europa, herunder Danmark, skriver han til Jyllands-Posten.

Han tilføjer, at Danmark og flere andre EU-lande har drøftet sagen med EU's repræsentant i Ankara. Her har de kritiseret denne form for førtilstrædelsesbistand til kandidatlande.

Peter Kofod fra Dansk Folkeparti mener, at EU bør standse al førtiltrædelsesfinansiering og meddele Tyrkiet, at landet aldrig bliver medlem af EU.

- Det er jo en skandale, at EU-systemet finansierer den slags fuldstændig vanvittige ting med de penge, Tyrkiet får for formelt at blive gjort klar til at blive et medlemsland, siger han til avisen.

Jyllands-Posten har henvendt sig adskillige gange til Seta og forfatterne bag rapporten. De er ikke vendt tilbage på henvendelserne.

