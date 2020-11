En hurtig risikovurdering af situationen i Danmark er på vej, oplyser EU's sundhedsagentur i Stockholm.

EU's sundhedsagentur følger udviklingen med virusmutationer fra danske minkfarme tæt, da de udgør en mulig fare for effekten af de vacciner mod coronavirus, der er under udvikling.

Men det er for tidligt at sige, hvor store konsekvenser de kan få, oplyser sundhedsagenturet (ECDC).

- Muligheden for en antigen mutation i Sars-CoV-2 kan have konsekvenser for immunitet, gensmitte og effekten af vacciner mod covid-19. Men der hersker stadig stor uvished om dette, skriver ECDC i et skriftligt svar til Ritzau.

Agenturet ønsker ikke at besvare, om danske myndigheder fra ECDC's synspunkt gør det rigtige, eller om Danmark burde gøre noget anderledes.

Der udsendes en rapport om situationen torsdag 12. november, oplyser ECDC. Rapporten kaldes en "hurtig risikovurdering". Også EU's agentur for fødevaresikkerhed (Efsa) vil bidrage til rapporten.

Den danske regering har i denne uge besluttet, at alle mink i Danmark skal aflives. Det drejer sig ifølge Fødevarestyrelsen om op imod 17 millioner dyr.

Frygten for yderligere spredning af især en virusmutation i mink til mennesker har fået regeringen til at indføre særlige restriktioner. 282.000 borgere i Nordjylland er berørt af disse.

Blandt andet har man i den berørte region besluttet af lukke restaurationer og videregående uddannelser. Den kollektive trafik indstilles midlertidigt.

Statens Serum Institut (SSI) sagde torsdag, at der er international støtte til de danske forsøg på at stoppe udbredelsen af mutationerne.

- De er enige i, at Danmark gør det rigtige. Der er ikke fundet tilfælde af det muterede cluster 5-coronavirus uden for Europa. Derfor er man internationalt også meget interesseret i, hvordan det her udvikler sig, sagde Kaare Mølbak torsdag. SSI havde møde med WHO og ECDC torsdag.

ECDC svarer ikke på, om agenturet er enig i dette. Agenturet konstaterer i stedet, at udveksling af virus mellem mink og mennesker udgør en særlig risiko.

- Når en minkfarm rammes af virus, kan den spredes hurtigt, så mange dyr bliver smittet. På grund af det høje antal smittede og muligvis på grund af de biologiske forskelle mellem mink og mennesker kan virus ophobe mutationer hurtigere i mink. Og de kan spredes tilbage til mennesker, skriver ECDC.

SSI har påvist varianter af virus fra mink hos 214 personer i Danmark fra midten af juni til midten af oktober.

Ud af de 214 er disse mutationer fra mink fundet hos 200 mennesker i Region Nordjylland.

Ifølge instituttet har varianter af cluster 5 vist sig at reagere mindre på antistoffer hos tidligere coronapatienter end "normal" virus af typen Sars-CoV-2. Det er det, som bekymrer myndighederne.

/ritzau/