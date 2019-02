Den populære danske app Etilbudsavis skal nu hedde noget andet. Det skriver Finans.

Appen, som dagligt bruges af 250.000 menneske, skal i stedet hedde Tjek.

Ifølge Finans, så er Etilbudsavis i gang med en rebranding, der betyder at både appen og selskabet bag skifter navn.

»Uden for Danmarks grænser har vores app gået under navnet Shopgun. Det har begrænset os, for vi føler ikke nødvendigvis kun, at vi skal have noget med shopping at gøre. Vi har fundet ud af, at vi er bredere brand, og det skal vores navn afspejle. Derfor samler vi nu alt under navnet Tjek,« siger direktør Christian Birch til Finans.

Christian Birch (grøn trøje) og Morten Bo Rønsholdt fotograferet i 2011, da deres app var helt ny Foto: Henning Bagger Vis mere Christian Birch (grøn trøje) og Morten Bo Rønsholdt fotograferet i 2011, da deres app var helt ny Foto: Henning Bagger

Planen for appen er også at den ikke alene skal være en guide i tilbud. Den skal også være en vejviser, som mere effektivt kan guide forbrugerne frem til de produkter, som de ønsker sig.

Etilbudsavis - eller Tjek om man vil - har over årene udviklet sig til en fin forretning for de to stiftere Morten Bo Rønsholdt og Christian Birch.

Appen gav overskud på over tre millioner kroner i 2016 og cirka to millioner i 2017. Egenkapitalen er så småt røget op på den gode side af seks millioner kroner.

I sommeren 2018 købte selskabet den store konkurrent på det norske marked, hvilket fik det månedlige antal brugere op over en million.

I hele 2018 fik appen 2,1 milliarder sidevisninger.