Der er brand i en etageejendom på Cederlunden i Esbjerg.

Branden er opstået i en el-tavle på 2. sal, og det har medført en del røgudvikling.

Det skriver Sydjyllands Politi på Twitter. Derfor er hele opgangen evakueret og brandslukningen er i gang, oplyser politiet og skriver, at naboopgangene kan forvente strømafbrydelse inden for kort tid.

Politiets vagtchef oplyser til B.T. at de modtog indberetningen 21.10.

Branden er opstået i elskabet i én opgang, men politiet forventer, at tre blokke vil blive berørt af strømafbrydelsen.

Syd- og Sønderjyllands Politi har ikke overblik over, hvor lang tid slukningen kommer til at tage. De oplyser, at der er ingen meldinger er om personskader.

