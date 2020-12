20. juni skulle have været den bedste dag nogensinde for familien Kokær Madsen, men en hændelse, der skete få dage inden, vendte hele deres verden på hovedet.

For det var på deres vielsesdag, at Henrik og Nina opdagede, at der var noget alvorligt galt med Olivia, deres etårige datter. Olivia skulle lige pludselig hasteopereres, og det var et spørgsmål om liv eller død. Herefter lå hun to dage i en hospitalsseng, hvor hun ikke var til at komme i kontakt med.

»Jeg var fuldstændig knækket. Det er det værste, jeg nogensinde har oplevet. Det var virkelig hårdt. For vi anede ikke, at vores datter havde slugt magneter, der ødelagde hendes tarme,« fortæller Henrik Kokær Madsen til B.T., der var tydeligt bekymret for sin datters overlevelse.

TIP OS! Har du haft en lignende oplevelse med magnetlegetøj eller magneter, hører B.T. gerne fra dig. Skriv en mail til sedf@bt.dk.

»Vi skulle giftes 20. juni, og tre dage op til vielsen opfører vores datter sig meget underligt, hun bliver virkelig ked af det, og hun er utrøstelig. Hun begynder at kaste op i vanvittige mængder, og hun kan på ingen måde holde noget i sig,« fortæller den 32-årige far fra Fyn.

Foto: PRIVATFOTO

På selve vielsesdagen er Olivia stadig ramt, hun kaster op og græder, og forældrene Nina og Henrik beslutter, at der skal ske noget hurtigst muligt.

»Efter vi er blevet viet, så kan vi se, at den er helt gal. Det er for meget nu, så vi kører efter at blive tilset af en læge. Vi bliver indlagt på børneafdelingen, og vi ved intet om, hvad der skal ske, eller hvad der er årsagen til, at hun har det dårligt.«

SYMPTOMER KAN MINDE OM INFLUENZA Det er særligt børn under tre år, der putter magneter i munden og ender med at sluge dem, Slugning af magneter ses også hos større børn, som bruger magneter som falske piercinger i tungen. Hvis nogen sluger to eller flere magneter, kan symptomerne minde om influenza med opkastningssymptomer.



Det kan derfor være svært at opdage, at årsagen er slugte magneter. Oftest kommer der hul på tarmene eller mavesækken, men der kan nå at opstå permanente skader, hvor der eksempelvis skal bortopereres dele af tarmen. Har du mistanke om slugte magneter, bør du straks søge lægehjælp via 1813 eller hos egen læge. Kilde: Sikkerhedsstyrelsen

For ifølge Henrik Kokær Madsen var det også svært for lægerne at tilse hans datter Olivia. Der skulle lægges et drop, og de kunne ikke finde nogen af Olivias vener, så der blev tilkaldt en anæstesilæge.

»Olivia bliver stukket flere gange i armen, men der er ingen respons fra hende. Hun er bare helt færdig og reagerer ikke på nogen af stikkene. Hun er helt væk. De får lagt et drop, og hun undersøges, og lægerne konkluderer hurtigt, at hun skal hasteopereres omkring midnat i to en halv time.«

Operationen tog omkring toenhalv time, før magneterne var fjernet. Foto: PRIVATFOTO

Uvisheden om, hvad der skete med Olivia, var forfærdelig for familien, der ikke kunne andet end at vente på, hvad der skete med Olivia.

Etårige Olivia fik fjernet to magneter fra sine tarme. To magneter, der havde revet hul på tarmene. To magneter, hun få dage forinden havde slugt i vuggestuen. Olivia havde leget med et legetøj uden opsyn, herefter havde hun vrikket to flade magneter løs fra legetøjet og slugt dem, uden at nogen havde opdaget det.

LÆGE: DET SKER NÅR MAN SLUGER FLERE MAGNETER Sluges flere magneter på forskellige tidspunkter, kan det føre til alvorlige organskader.



Det forklarer børnekirurgisk overlæge på Odense Universitetshospital Lars Rasmussen, som har mere end 30 års erfaring på området. »Ligger magneterne to forskellige steder i mave-tarm-kanalen, kan de klemme sig sammen med et stykke tarm imellem sig. Så gnaver de hul, og tarmindholdet kommer ud i bughulen, hvilket er livstruende,« forklarer han.



Kilde: TV2 Østjylland

»Olivia lå på intensiv i to dage, uden at vi kunne få kontakt til hende overhovedet. Samtidig fik hun antibiotika, da der var hul på tarmene, så der var røget pus ud i resten af bughulen, som de også skulle suge ud.«

Olivia er ikke det eneste barn, der har slugt magneter. B.T. har tidligere skrevet om toårige Mille, der også blev hasteopereret i fem timer, da hun havde slugt 21 magnetkugler. Ifølge Sikkerhedsstyrelsen er der er problem med små børn og magneter i Danmark.

»Vi vil gerne advare forældre mod at købe magnetlegetøj, der ikke egner sig til børn, og som de kan komme til skade med. Men det er også vigtigt, at forældre er opmærksomme på, at mindre børn ikke får fat på de kraftige magneter, familien allerede har derhjemme, måske hos større søskende eller på opslagstavler,« siger kontorchef Stine Pedersen fra Sikkerhedsstyrelsen i en pressemeddelelse fra 4. december, to dage efter B.T. skrev om toårige Mille.

»Hvis du allerede har kraftige magneter eller magnetsæt derhjemme, skal du sørge for, at børn ikke kan få fat på dem og eventuelt sluge dem. Der er sket flere alvorlige ulykker i Danmark i år, hvor små børn har måttet opereres, fordi de har slugt magneter, som har sat sig fast i tarmene.«

Heldigvis for Olivia har hun det forholdsvis godt, men hendes naturlige tarmflora kan være ødelagt, efter hun blev syet i tarmene under operationen.

For nylig kunne Henrik og Nina genfejre deres vielsesdag sammen med Olivia i god behold. Foto: PRIVATFOTO

»Hun har det fint nu, og hun er i vuggestue igen. Vuggestuen påtog sig det fulde ansvar, og de græd, da vi fortalte, hvad der var sket. Vi har stadigvæk et godt forhold til vuggestuen, og vi bebrejder dem på ingen måde,« fortæller Henrik, der til sidst gerne vil komme med et opråb til andre forældre.

»Hvis børn skal lege med sådan noget, så skal der for guds skyld være en voksen, der kan holde øje med dem. Ellers kan det gå rigtigt galt.«