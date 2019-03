4100 børn har modtaget brev fra Skat om deres selvangivelser for konti i udlandet. En af dem er etårig Noah.

Er dine udenlandske forhold selvangivet korrekt?

Sådan lyder overskriften på et brev fra Skattestyrelsen, som 150.000 danskere har modtaget de seneste to uger. Heraf er 4100 børn under 15 år.

Det fremgår i en mail fra Skattestyrelsen til Ritzau.

Et af de børn, der har modtaget brevet, er Noah på et år. Han skulle ifølge Skats brev have en konto i Norge, men det undrede hans far Jonas Sundgaard, da familien ikke har noget med Norge at gøre.

- Jeg var fuldstændig i vildrede over, hvad det kunne være, siger Jonas Sundgaard.

Efter en times telefonkø hos Skat kom der en forklaring på brevet, fortæller han.

- Det viste sig, at da vi oprettede en konto til vores søn i en dansk, onlinebank, har banken manuelt indtastede forkerte oplysninger. De kom til at krydse Norge af i stedet for Danmark, men det blev rettet efter få minutter, og der har aldrig stået en krone på kontoen, forklarer han.

Han anser brevet som en konsekvens af den seneste tids afsløringer af hvidvasksager, hvilket ikke har været muligt at få be- eller afkræftet af Skattestyrelsen.

I brevet står der, at Skattestyrelsen tjekker flere danskeres udenlandske forhold, da der er indgået globale aftaler om udveksling af informationer mellem skattemyndighederne.

Endvidere skriver Skat, at aftalen i de kommende år vil omfatte flere og flere lande og vil give nye redskaber til at sikre at udenlandske forhold er angivet korrekt.

Jonas Sundgaard er forundret over, at Skattestyrelsen har brugt tid og porto på at sende dette brev til sønnen og til hustruen vedrørende deres søn.

- Det er ret absurd, at der bliver brugt krudt på en konto, der har været oprettet et par minutter uden en krone, siger Jonas Sundgaard.

Det har ikke været muligt at få et interview med Skattestyrelsen, men i en mail skriver Karoline Klaksvig, der er underdirektør i Skattestyrelsen, blandt andet:

- Skattestyrelsen sender løbende breve til borgere med fx bankkonti i udlandet om, at styrelsen har modtaget oplysninger fra udenlandske skattemyndigheder vedrørende deres økonomiske forhold.

- Brevet skal hjælpe borgerne til at få selvangivet deres udlandsforhold, hvis det ikke allerede er sket.

Underdirektøren skriver videre, at Skat er forpligtet til at orientere forældre til børn under 15 år, hvis de modtager brev.

Hun skriver desuden, at borgere, der er uenige i oplysninger i det afsendte breve, skal rette henvendelse til banken i udlandet.

/ritzau/