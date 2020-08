Det meste af verden venter i øjeblikket længselsfuldt på en coronavaccine. Nøglen, der kan låse op for verden, som den så ud, før coronaen kom og ændrede alt.

Men det er ikke alle, der er villige til at lægge arm til det lille stik, den dag vaccinen er her. B.T. har talt med en modstander, som frygter for mulige bivirkninger.

»Det er simpelthen, fordi jeg har læst om vacciner på internettet, og jeg kan se, hvor meget gift der er i dem. Det er jeg ikke interesseret i at få ind i kroppen,« siger Henrik Fastrup, der blandt andet henviser til YouTube-videoer og hjemmesider med konspirationsteorier om coronavirussen.

Og Henrik Fastrup er ikke den eneste, som er skeptisk ved udsigten til en coronavaccine.

Corona-vaccinen er undervejs, men mange er skeptiske over for mulige bivirkninger. (Foto: Kristian Djurhuus/Ritzau Scanpix) Foto: Kristian Djurhuus Vis mere Corona-vaccinen er undervejs, men mange er skeptiske over for mulige bivirkninger. (Foto: Kristian Djurhuus/Ritzau Scanpix) Foto: Kristian Djurhuus

I en ny måling, som YouGov har lavet for B.T., svarer hver 10. dansker, at de vil sige nej til at lade sig corona-vaccinere, den dag, der kommer en vaccine, som er godkendt af de danske sundhedsmyndigheder.

70 procent, og dermed langt størstedelen af danskerne, vil dog sige ja tak. Tilslutningen er størst blandt de ældre, og 82 procent af de 60-74-årige er således klar til at smøge ærmet op og modtage en immuniserende indsprøjtning.

20 procent af danskerne er i tvivl, om de vil sige ja eller nej.

Men når der kommer en vaccine, som de danske sundhedsmyndigheder siger god for, er det i hvert fald ikke sikkerheden ved den, som skal afgøre, om man lægger krop til den, forklarede den medicinske chef for Lægemiddelstyrelsen, Nikolai Brun, i en live på B.T. sidste uge.

Han understreger, at man ikke godkender en vaccine, før alle krav er opfyldt, og bivirkningerne er kortlagt og minimale. Dette gælder også den kommende corona-vaccine.

Henrik Fastrup, der har stiftet Facebook-gruppen 'Nej til tvangsmedicinering', mener dog, at nogen kan have interesse i at udbrede en skadelig vaccine.

Han fortæller, at han har set en video på YouTube, hvor en whistleblower fra et stort medicinalfirma fortæller, at midlertidige forsøg med coronavaccinen har vist, at den gør 61 ud af 63 kvindelige forsøgspersoner sterile.

Tror du, at de danske sundhedsmyndigheder ville godkende en vaccine, hvis den havde som bivirkning, at modtagere blev sterile?

Forskere i hele verden arbejder hårdt på at udvikle en virksom og sikker vaccine mod coronavirus. EPA/DAN HIMBRECHTS AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT Foto: DAN HIMBRECHTS Vis mere Forskere i hele verden arbejder hårdt på at udvikle en virksom og sikker vaccine mod coronavirus. EPA/DAN HIMBRECHTS AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT Foto: DAN HIMBRECHTS

»Ikke hvis det kom frem i medierne, og offentligheden blev opmærksom på det,« svarer Henrik Fenstrup.

Hvorfor skulle nogen have interesse i at udbrede en vaccine, der medførte, at folk blev sterile?

»Fordi det hele tiden har været formålet at lancere en vaccine, der har en befolkningsreducerende konsekvens,« siger Henrik Fastrup og forklarer, at han finder det bemærkelsesværdigt, at alle lande har reageret på samme måde over for coronavirussen.

»Jeg har læst et dokument fra Rockerfeller Foundation fra 2010, der forudsiger den situation, vi står i nu, og som efter min mening viser, at alle regeringerne har en eller anden magt, de handler efter.«

Ville du være bekymret for bivirkninger fra en coronavaccine, der blev godkendt til brug i Danmark?

Hvad er det for en magt?

»Det er en eller anden central magt, der kan ligge i WHO, som dikterer, at nu gør vi sådan og sådan,« siger Henrik Fenstrup.

Mange af de kilder, du nævner, er udsagn, du har fundet på YouTube og internettet. Hvorfor mener du, de er mere troværdige end for eksempel Sundhedsstyrelsen?

»Det kan også være, jeg vil tro på Sundhedsstyrelsen, hvis de siger god for en vaccine, men jeg mener under alle omstændigheder, de skal fremlægge en fuldstændig indholdsliste, hvis de godkender en vaccine,« siger Henrik Fastrup.

Som borger i Danmark kan man dog være fuldstændig tryg ved, at myndighederne ikke godkender en vaccine uden først at have undersøgt dens sikkerhed meget nøje, fortæller Nikolaj Bruun i samme live, som du kan se øverst i artiklen.

»Vi skal være sikre på, at vaccinen har en effekt, og den skal være velafprøvet, før vi tager den i brug. Vi skal have styr på bivirkningen, før vi giver en godkendelse. Vi giver ikke en godkendelse, før vi mener, det er sikkert at gøre det,« siger Nikolai Brun.

Henrik Fastrups Facebook-gruppe er vokset fra et par medlemmer til 512, og den vokser fortsat støt, fortæller han.

Gruppens andre medlemmer deler i vid udstrækning Henrik Fastrups holdning til en mulig coronavaccine, og formålet med at stifte gruppen var da også at finde ligesindede, forklarer Henrik Fastrup.

Han fortæller, at han også forestiller sig, man kunne arrangere en demonstration i gruppen, hvis regeringen for eksempel lagde op til at vaccinere mod corona med tvang.