Det er ikke første gang, at tallene skaber vrede, og nu er den gal igen:

Ventetiderne på at komme til en psykiater har nemlig endnu en gang kurs mod himlen.

På landsbasis skal man i gennemsnit vente 60 uger på en tid hos en privatpraktiserende psykiater, og i Region Nordjylland lyder den gennemsnitlige ventetid på intet mindre end 96 uger.

Det viser en aktindsigt fra Danske Regioner, som B.T. har indhentet.

Aktindsigten sammenligner ventetiden i december 2021 med ventetiden i december 2022, og her ser man over hele linjen en betragtelig stigning.

På landsbasis stiger den gennemsnitlige ventetid hos psykiatere fra 42 til 60 uger, og det er en stigning, der bliver modtaget med stor frustration af både Landsforeningen for psykisk sundhed, SIND, og Dansk Psykiatrisk Selskab.

»Det er nogle rigtig triste tal, og det gør mig faktisk vred, fordi vi i så lang tid har vidst, at det var et problem. Så jeg er vred over, at det bliver værre,« siger Mia Kristina Hansen, der er formand i SIND.

Og hun bliver i den grad bakket op af forpersonen i Dansk Psykiatrisk Selskab, Merete Nordentoft:

»Det er fuldstændig uacceptabelt med de ventetider. Det kan ikke være rigtigt, at man skal vente helt op til 96 uger på at komme til en psykiater,« siger Merete Nordentoft og uddyber:

»Det er meget alvorligt, og det kan have store konsekvenser for den enkelte. Sygdommen kan blive forværret, men det kan også være noget med, at man mister sit job på grund af ventetiden.«

Region Nordjylland topper altså med 96 uger, mens Region Syddanmark og Region Midtjylland kommer efter med henholdsvis 85 og 83 ugers ventetid.

I Region Hovedstaden og Region Sjælland skal man i sammenligning 'kun' vente i 46 og 47 uger.

En forskel, der ifølge Mia Kristina Hansen er uacceptabel.

»Det er på ingen måder acceptabelt, at man skal vente så meget, og det viser jo bare, at der er en stor geografisk ulighed, når man det ene sted skal vente tæt på et år, mens man det andet sted skal vente dobbelt så lang tid,« siger hun.

Men hvad er det, der er gået galt, siden tallene gang på gang stiger?

Ifølge Jacob Klærke, der er formand for psykiatri- og socialudvalget i Region Midtjylland, er der flere svar på det spørgsmål.

»Vi har nogle store udfordringer, hvilket blandt andet drejer sig om underfinansiering, flere, der har brug for hjælp, og mangel på personale. Alt i alt har vi en meget presset psykiatri,« siger Jacob Klærke.

Han understreger dog, at man har flere initiativer i gang – både på den korte og lange bane.

»På den korte bane handler det blandt andet om at give mulighed for hurtig vurdering inden for for 14 dage, hvor psykiateren kan give ens praktiserende læge råd om den videre behandling,« siger han og fortsætter:

»På den lange bane handler det eksempelvis om at gøre det mere attraktivt at blive speciallæge inden for psykiatrien.«

Region Nordjylland oplyser til B.T., at det høje tal blandt andet hænger sammen med, at man er den region med færrest privatpraktiserende psykiatere pr. borger, men at ventetiderne er et stort fokus i regionsrådet.