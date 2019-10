»Det lyder jo som en film.« Reaktionen kommer fra de radikales partileder, Morten Østergaard, da Lasse og Iamae Petersen Giacchino fortæller, hvordan de mødte hinanden.

En strand i Brasilien. Han var der for at surfe. Hun var surfguide. Men ligesom romantikken peaker, overtager dramaet. Et drama, som Østergaard nu vil presse ministeren yderligere for en afslutning på.

Indlæggelser. Kemopiller. Afslag. Anholdelse. Udsendelse. Uvished.

Uvished om, hvornår den kuffert, der nu i en uge har stået pakket på sengen, skal følge med Iamae til Brasilien.

Iamae og Lasse fortalte onsdag formiddag Morten Østergaard om deres dramatiske møde med udlændingemyndighederne. Vis mere Iamae og Lasse fortalte onsdag formiddag Morten Østergaard om deres dramatiske møde med udlændingemyndighederne.

Uvished, om parrets ansøgning om familiesammenføring stadig behandles, eller om de skal søge på ny. Et spørgsmål, de forsøgte at få svar på, da Iamae endte med at blive anholdt.

Og ikke mindst uvished om, hvorvidt Iamaes anholdelse og fratagelses af hendes pas vil påvirke deres mulighed for familiesammenføring.

»De har fortjent at få et svar og få det hurtigt. Mattias Tesfaye må slå hårdt i bordet og få skaffet de svar. Så det vil jeg tage tilbage og sige til ham,« siger Morten Østergaard, efter han onsdag har mødt Lasse og Iamae i deres lejlighed på Amager.

Helt konkret vil han bede ministeriet svare på, hvor familiesammenførigssagen står, og hvor Iamaes sag står i forhold til pas, udrejse og en forsikring om, at hendes anholdelse ikke vil påvirke sagen fremadrettet.

Hjemme i lejligheden på Amager afventer Lasse og Iamae lige nu svar på, hvornår Iamae kan rejse hjem. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Hjemme i lejligheden på Amager afventer Lasse og Iamae lige nu svar på, hvornår Iamae kan rejse hjem. Foto: Bax Lindhardt

»Og så må vi se, hvordan de reagerer på det. Ellers må vi have Mattias Tesfaye ned i folketingssalen og svare på det,« siger Morten Østergaard.

Taler vi dage, uger, måneder, før parret kan forvente svar?

»Det må være et spørgsmål om timer og i hvert fald kun få dage,« siger Morten Østergaard.

Derudover har Morten Østergaard i sidste uge bedt ministeren om en redegørelse for hele forløbet i Iamae og Lasses sag.

Et nygift par cykler gennem København. Foto: Privatfoto Vis mere Et nygift par cykler gennem København. Foto: Privatfoto

»Men det, som kaffesnakken her afslører, er, at den redegørelse mere kan bruges til at få ryddet op og undgå, at det sker igen,« siger Morten Østergaard og uddyber: »Det er jo helt grundlæggende forvaltningsret i Danmark, at man skal kunne søge myndighedernes vejledning.«

En ret, der ikke mindst gælder hos udlændingemyndighederne.

»Kombinationen af at have komplicerede regler og meget indgribende beslutninger øger forpligtelserne for myndighederne til at hjælpe folk, så jeg synes virkelig. der er behov for, at vi får et andet serviceniveau hos udlændingemyndighederne,« siger Morten Østergaard.

Hvordan kan I politisk ændre en kultur, så Udlændingenævnet ikke ser sig nødsaget til at ringe til politiet, når Iamae og Lasse med en flybillet i hånden møder op for at få vejledning?

»Det ene er, at de beslutninger, vi træffer i finanslovsforhandlingerne og de love, vi ændrer som f.eks. Mint-sagen, kommer til at bidrage til, at der er en anden stemning. At man ikke føler, at man bliver overvåget af regeringen og dens støttepartier ift. om der bliver givet afslag nok,« siger han og fortsætter:

»Det andet element er den oprydning, som ministeren skal gøre. Der er vi jo i en situation, hvor han kun sidder der, så længe vi synes det.«

Og den magt vil Morten Østergaard bruge til at sikre 'sund fornuft i udlændingelovgivningen', som det fremgår af forståelsespapiret mellem regeringen og dens støttepartier.

»Helt konkret kræver vi, at man lever op til forvaltningsloven både i bogstav og i ånd. Jeg tror, det ender med, at det kommer til at kræve flere ressourcer til de myndigheder, så man f.eks. kan ringe til en sagsbehandler,« siger Morten Østergaard.