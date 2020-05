Aggressive måger med fyldte maver må fremover lade livet i Slagelse Kommune.

Det skyldes, at kommunen har et skideirriterende problemer med måger, der plager flere private og erhvervsdrivende ved at efterlade fugleklatter rundt omkring.

Det skriver TV 2 Øst, som har talt med Torben Hansen, der er indehaver af Slagelse Camping & Outdoor Center.

Gennem flere år har store mågeflokke terroriseret hans virksomhed og kunderne på stedet, skriver det lokale medie.

»Vi bliver overmandet af måger i hele sommersæsonen. Det er en hel hær af måger, som kommer og totalt overskider vores cirka 200 campingvogne og autocampere,« siger han og fortsætter:

»Når mågerne er i yngleperioden, og vores personale eller kunder går uden for, så angriber de os nærmest. De dykker ned over folk, så de bliver skræmte - mågerne gør jo alt for at beskytte deres yngel. Men det er nogle store fugle, så mange føler sig skræmte.«

Torben Hansen fortæller endvidere, at han sidste år brugte omkring 70.000 kroner på rengøring og udstyr såsom plastikugler til at skræmme mågerne væk.

De aggressive og storskidende måger er nu blevet så stort et problem, at politikerne i Slagelse Kommune har besluttet at regulere bestanden af måger - blandt andet ved at få jægere til at skyde dem eller ved at fjerne æg fra deres reder.

Beslutningen er taget, selvom måger normalt er fredet. Det skyldes, at private og erhvervsdrivende kan søge om tilladelse, hvis problemet allerede er forsøgt afhjulpet med alternative metoder.

Normalt må kommunen kun bekæmpe måger på kommunale bygninger, men ifølge TV 2 Øst har erhvervs- og teknikudvalget, der har afsat 100.000 til projektet, besluttet, at de også vil hjælpe de private, da problemet er massivt.

Kommunen vil hjælpe ved blandt andet at formidle samarbejdet mellem frivillige jægere og borgere, der har måge-problemer.

Kommunen betaler dog ikke for bekæmpelsen af måger på private områder.