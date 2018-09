Efter en relativt kort telefonsamtale og en række fodfejl mistede Michael Østerberg Nielsen hele sin opsparing på 55.000 kroner. Han opdagede det først, da banken ringede to timer senere.

»Jeg er mildest talt grædefærdig over, at min opsparing er forsvundet. Det har været rigtig svært at komme ovenpå igen, må jeg ærligt indrømme,« siger Michael Østerberg Nielsen til Fyens.dk, og uddyber:

»Jeg er bare glad for, at jeg har så mange mennesker at snakke med, så er det bare op på hesten igen. Men altså, det er frygteligt. Jeg havde da nogle drømme om, hvad jeg gerne ville bruge de penge på,« siger han.

Nedturen startede for Michael Østerberg Nielsen, da han – lettere distraheret af sit arbejde – tog telefonen og fik en mand i røret, der sagde, han ringede fra Middelfart Kommune.

Michael endte også med at udlevere sit CPR-nummer. Foto: Jonas Skovbjerg Fogh

Manden forklarede, at Michael skulle have nogle penge tilbage fra kommunen, fordi han i forbindelse med noget tilskud, hans arbejdsplads har fået for at have ham gående, havde betalt for høj en trækprocent.

Før han havde set sig om, havde Michael udleveret kode til e-boks, CPR-nummer og et billede af sit nøglekort.

To timer senere ringede banken for at fortælle ham, at nogen havde hævet rub og stub af de 55.000 kroner, Michael havde brugt flere år på at spare op.

Og det var ikke slut her. Da Michael havde gået og været groggy og ked af det i et par dage, fik han en kæberasler til.

Svindlerne fik også optaget et lån i Michaels navn. Han skylder nu Basisbank mere end 65.000 kroner. Foto: DADO RUVIC

Pludselig dukkede der et brev op i e-boks fra Basisbank, der bekræftede et lån på 65.880 kroner til 30 procent i rente.

Siden har Michael været nødt til at gå og gøre indsigelser mod lånet for ikke at ende i RKI.

Michael har politianmeldt begge sager, men ved allerede nu, at han aldrig ser de 55.000 fra sin opsparing igen. Banken vil ikke dække tabet, fordi han selv har givet svindlerne adgang til sin konto.

Han opfordrer alle til at smække røret på med det samme, hvis de nogensinde mistænker nogen for at udgive sig for nogen, de ikke er.