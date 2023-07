En systemfejl har kostet dyrt - rigtig dyrt.

Fintech-virksomheden Revolut har mistet mere end 150 millioner kroner til tyve, der har spottet en fejl i selskabets udbetalingssystem.

Det skriver Financial Times efter at have talt med personer tæt på sagen.

Virksomheden reagerede for sent på den kriminelle handling, der ellers har stået på i flere måneder sidste år.

Fejlen lå i systemet, der håndterer transaktioner mellem USA og Europa.

Helt konkret betød det, at Revolut i visse tilfælde endte med at refundere afviste transaktioner med egne midler.

Det havde en en gruppe 'organiserede kriminelle' i 2022 spottet og valgte at gå amok med pengene, oplyser kilder til Financial Times.

Mediet skriver dog, at det var lykkedes Revolut at genvinde en del af det stjålne beløb ved at forfølge tyvenes digitale spor, men selskabet endte dog med et tab på omkring 20 millioner dollar - altså 150 millioner danske kroner.

Smuthullet, der blev lukket i foråret 2022, har ifølge mediet ikke ført til tab for kunderne, da de stjålne midler var selskabets egne.

Selskabet, der endnu ikke har meldt noget offentligt ud om sagen, afventer stadig på sin banklicens i blandt andet Storbritannien - mere end to år, efter selskabet først ansøgte.