Sidste fredag ringede Caroline Stricker Jørgensens telefon med et nummer, som hun ikke kendte.

I den anden ende af røret præsenterede en politibetjent sig.

»Jeg sidder med din søn. Han er blevet slået ned,« lød det fra betjenten.

Caroline frøs, og alle de værste tanker og scenarier nåede at køre rundt i hendes hoved, inden politibetjenten sagde, at hendes 14-årige søn, Bertram, var ved bevidsthed og godt mod.

Bertram Stricker Hjemsted og mor Caroline. Vis mere Bertram Stricker Hjemsted og mor Caroline.

Kort før havde han siddet på en bænk med sin kammerat foran et pizzeria i Vordingborg og ventet på lidt mad, før den stod på styrketræning.

På et tidspunkt kunne de ikke undgå at høre, at en højrøstet mand stod lidt væk og råbte.

»Jeg vil aldrig tilbage til Vordingborg« og »lorteby!« lød det blandt andet aggressivt fra manden, hvilket fik de to drenge til at komme med et lille grin.

Og det hørte manden tilsyneladende.

Han fór nemlig hen til drengene, truede dem og slog så Bertram med et knytnæve i hovedet.

Herefter vendte han sig om og gik fra stedet.

Tilbage sad Bertram sammen med sin ven og forstod ikke helt, hvad der lige var sket.

Slaget gav Bertram et blåt mærke og en øm kæbe i nogle dage, men heldigvis har han taget overfaldet med oprejst pande.

»Bertram har det godt. Han bliver lidt irriteret, når jeg borer i det, men jeg er jo bange for, at han kan blive ramt senere,« Caroline Stricker Jørgensen til B.T.

Den 14-årige knægt har nemlig levet sit liv videre som normalt og har da heller ikke noget problem med at gå forbi pizzeriaet i Vordingborg.

Men det kunne han meget vel have, for den voldelige mand er nemlig ikke blevet fanget af politiet.

Han beskrives som mand, cirka 180 til 190 centimeter høj, dansk af udseende, 25 til 30 år og iført murer- eller malertøj.

»Jeg synes, det er ekstremt vigtigt at få stoppet sådan en person, og det er derfor, at jeg insisterer på at få sat fokus på det her,« siger Caroline Stricker Jørgensen.

Ved du noget om sagen, kan du kontakte politiet på telefonnummer 114.