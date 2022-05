I godt 12 år har han stået og svunget kager, brød og kaffe over disken på en af byens mest excentriske cafeer.

Og i de mange år har ejeren af Penny Lane i Aalborg, Jonas Nikolai Hütscher Hejlesen, nået at opleve lidt af hvert.

Lær cafeen og ejeren lidt bedre at kende her:

– Hvordan vil du beskrive Penny Lane?

»Det er et skørt sted, men det skal det også være. Vi er ikke så fine med servering, men til gengæld bruger vi al energi på at være glade og hygge om vores gæster.«

– Hvad er den bedste oplevelse, du her haft her?

»Da der kom corona, valgte jeg at holde alle 48 medarbejdere på lønkompensation.«

»Det kostede mig rigtig, rigtig mange penge, men den bedste oplevelse var at se alle være så glade for det.«

»Det gjorde, at de kom kampklar tilbage, var klar til at løfte cafeen og sørge for, at alt igen skulle gå godt. Det var fantastisk.«

– Hvad er den værste oplevelse, du har haft her?

»Det sker heldigvis sjældent. Men mit hjerte banker jo for den her lille café, så det er, når nogen er ubehøvlede og retter skyts mod os på sociale medier.«

»Vi tager altid imod berettiget kritik, men når folk bare kaster op ud over de sociale medier, går det lige i hjertet.«

»En gang var min kone og jeg på ferie, og så tikker der en besked ind fra en dame, der skrev, at hun syntes, alt var dårligt, og råvarerne blev værre og værre, når det modsatte jo var tilfældet. Sådan noget tænker jeg over flere dage efter.«

»Der er jo desværre bare mange, der får hele deres liv til at gå med at skrive alt muligt shit på nettet, og jeg tror ikke, de ved, hvor ondt det gør at læse.«

– Hvad er den underligste oplevelse, du har haft her?

»Vi har jo et meget blandet klientel herinde, fordi alle er velkomne, også de lidt skæve eksistenser. Og så er det, at nogle med for eksempel skizofreni kommer herind.«

»Vi havde engang en mand, der over fem år kom herind en gang om ugen.«

»Så var vi jævnligt nødt til at sige 'nu skal du altså lige sætte dig ned', fordi han stillede sig midt på gulvet og lavede piruetter,« griner Jonas.

»Men alle er virkelig velkomne her.«

– Hvad er et fun fact om stedet, som de færreste ved?

»Det er faktisk et ret kedeligt faktum, som vi på ingen måde prøver et holde hemmelig. Men folk bliver stadig overraskede over det, når vi siger det.«

»Vi har et helt bageri og konditori i kælderen.«

»De kommer jo herind og kan se, at vi laver tingene selv, men at der ikke er et bageri i stueetagen. Det foregår alt sammen nedenunder.«

– Hvorfor skal man besøge jer?

»For den gode helhedsoplevelse, det søde personale og hyggen. Og selvfølgelig den lækre, ukomplicerede mad.«

»Her kan man sætte sig og få alt fra den store frokost til en kop te.«