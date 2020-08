Mens forskere i mange lande arbejder intenst i laboratorierne for hurtigst muligt at udvikle en coronavaccine, er sundhedsmyndigheder i fuld gang med at arbejde på vejledninger til at prioritere, hvem der skal sikres mod sygdommen først.

I næste måned skal der efter planen præsenteres et udkast fra amerikanske sundhedsmyndigheder til en vejledning om rationering af vacciner. Også herhjemme er et lignende arbejde gået i gang, oplyser Sundhedsstyrelsen til Kristeligt Dagblad.

Prioriteringen af vaccine er et globalt dilemma, der allerede diskuteres blandt læger i USA. Normalt er de første til at blive vaccineret mod farlige sygdomme sundhedspersonale og de mest sårbare borgere.

Men under corona­pandemien kan der også være andre hensyn at tage. På den anden side af Atlanten diskuteres det lige nu flittigt, hvordan man eksempelvis bør forholde sig til de mange frivillige, der har meldt sig som forsøgspersoner, og til særlige geografiske områder og befolkningsgrupper, heriblandt etniske minoriteter, hvor smittetrykket er højere.

»Det er en væsentlig diskussion,« påpeger Jens Lundgren, der er professor i infektionssygdomme og overlæge på Rigshospitalet og sidder i Sundhedsstyrelsens faglige rådgivningsgruppe angående corona.

»Man kan jo ikke vaccinere alle, og det er det umuliges kunst at vælge nogle frem for andre. Men det bliver man jo nødt til, så det er en vigtig debat at tage hul på nu.«

Ifølge Søren Riis Paludan, professor i virologi ved Aarhus Universitet, bør man i Danmark prioritere de borgere, som befinder sig i de primære risikogrupper.

»Det drejer sig om sundhedspersonale, ældre mennesker og patienter med specifikke kroniske sygdomme som for eksempel lungesygdomme og nyrelidelser. Derfra bør man, i det omfang man får vaccinedosis til rådighed, bevæge sig ned gennem befolkningen,« siger han.

»Børn og voksne, der ikke har underliggende sygdomme, kan vente, til der kommer en anden runde dosis.«

Formand for lungeforeningen og tidligere hospitalsdirektør Torben Mogensen anbefaler, at man prioriterer lidt anderledes og i stedet begynder med at vaccinere de steder, hvor virussen har stort potentiale for at sprede sig hurtigt.

»Det drejer sig eksempelvis om plejehjem, hvor man bør vaccinere både beboere og personale. Derefter risikogrupper, som blandt andet tæller lunge- og hjertepatienter. Som de næste i rækken er det min anbefaling, at man prioriterer hospitalspersonale,« siger han.

I onsdags blev en medarbejder på et plejehjem i Vordingborg konstateret smittet med corona. Og så sent som søndag eftermiddag blev en plejehjemsbeboer i Aarhus ligeledes konstateret smittet.