I lørdags stod den på fri bar og fyldte blærer på Hotel Tømmergården i nordvestjyske Thyholm.

Her havde forpagteren, 25-årige Pernille Stokholm, nemlig inviteret til et ganske specielt arrangement med et meget specielt navn:

'Pisfest'.

Reglerne var såre simple:

Gæsterne – i alt 26 personer – betalte hver 75 kroner for at deltage i arrangementet, og da de lørdag ved eftermiddagstid ankom til Hotel Tømmergården, blev de bedt om at tisse en tår.

Herefter lukkede Pernille Stokholm toiletterne og låste dem af udefra.

Og så var der ellers fri bar i alt, hvad hjertet begærer. Gæsterne kunne drikke øl, shots, spiritus og breezers, men det var på én betingelse.

De måtte ikke gå ud at tisse, og hvis én alligevel gjorde det, ville den frie bar stoppe, og så skulle den tisseskyldige give en omgang til de andre 25 gæster.

»Det var helt vildt sjovt, og folk var mega tændte på det. Hver eneste gang, der var nogen, som rejste sig, kiggede alle og vurderede, om de skulle tisse. Folk sad og holdt øje med hinanden,« fortæller Pernille Stokholm.

Her er der et billede fra pisfesten på Hotel Tømmergården. Vis mere Her er der et billede fra pisfesten på Hotel Tømmergården.

Da klokken var 18.20, og der var gået én time og 20 minutter, havde de 26 gæster konsumeret intet mindre end to flasker sprut, tre flasker sprut, to kasser øl og én kasse breezers.

Men så rejste to mænd sig op fra deres stole og satte kursen mod toiletterne.

Her slappede de af i kroppen og tømte deres blærer – vel vidende om, at tissetåren ville koste dem flere hundrede kroner.

Og så kostede det dem også en helt særlig velkomst, da de kom tilbage fra lokummerne.

Her ses toiletterne på Hotel Tømmergården. De blev låst, indtil en tissetrængende gæst måtte give op. Vis mere Her ses toiletterne på Hotel Tømmergården. De blev låst, indtil en tissetrængende gæst måtte give op.

»Folk buhede og syntes, det var noget lort, for nu var den frie bar jo slut. Men bagefter var folk helt vildt glade, og stemningen var helt i top,« fortæller Pernille.

Det var egentligt et tilfælde, at Pernille Stokholm fra en stamgæst hørte om en anden pisfest, og derfor besluttede den unge forpagter sig for at gøre dem succesen efter.

Og det blev altså en stor succes, selvom den anden pisfest – afholdt i Lemvig – holdt hele to timer og 20 minutter, før en gæst måtte give op.

»Min telefon har været rødglødende siden lørdag, og vi skal også have sådan en pisfest lørdag. Det var helt fantastisk,« siger hun.