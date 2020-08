»Vi var ikke forberedt godt nok.«

Så kort kan det siges, når Thomas Benfield, professor og overlæge ved Hvidovre Hospital, ser tilbage på coronakrisens start.

I denne uge er det et halvt år siden, at WHO erklærede coronapandemien en international sundhedskrise.

Derfor har vi spurgt fire af de stemmer, der har fyldt mest under coronakrisen, hvad de har lært. Herunder Thomas Benfield:

Thomas Benfield, professor og overlæge ved Hvidovre Hospital. Foto: Linda Kastrup

»Vi var lullet lidt i søvn, fordi vi ikke har haft en så omfattende pandemi i over 100 år (den spanske syge, red.). Vi troede, at en masse ting, der skal være på plads, var det. For eksempel hvilke værnemidler vi skulle bruge, eller hvilke retningslinjer vi skulle følge. Læg dertil, at personalet manglede uddannelse. Det er forhold, vi kan tage med videre fremadrettet,« siger han.

Udfordringer har der i det hele taget været nok af. Ifølge Benfield glemte lægerne at tænke på, hvor langstrakt epidemien kunne være, og hvor længe covid-19 ville lægge beslag på hospitalernes ressourcer.

»Det viste sig jo, at patienterne er indlagt fem til ti gange længere end normalt, så på den måde har det hobet sig op. Så vi kan måske lære at planlægge bedre, og hvordan vi skal allokere vores ressourcer. Vi skulle have haft mere kendskab til hele sygdommen og ikke bare regnet med, at den mindede om andre forløb,« siger han.

Søren Brostrøm er en anden af de stemmer, vi har lært at kende under epidemien. Han kalder covid-19 'den største faglige udfordring i mit liv'.

Direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm ved et af de mange pressemøder om covid-19 i foråret 2020. Foto: Niels Christian Vilmann

På spørgsmålet om, hvad han gerne ville have vidst om covid-19, svarer han:

»Jeg ville jo gerne have vidst det hele fra starten,« siger han med et glimt i øjet.

»Vi ved jo alt muligt om kræft og andre sygdomme, men dette her var en ny sygdom. I starten vidste vi knap nok, hvordan den smittede. Det har vi alle glemt nu – nu ved alle en masse om covid-19. Men i begyndelsen af epidemien, dér famlede vi lidt. På trods af at vi havde planer og et beredskab i skuffen, havde vi ikke en færdig håndbog i corona,« erkender direktøren.

Han har en hel liste af ting, han har lært. Men den er for lang til dette interview, fortæller Brostrøm.

Tyra Grove Krause, afdelingschef i Statens Serum Institut. Foto: Pressefoto.

Så hvis han skal nævne det vigtigste, så er det, at man hurtigt 'kan ændre folks vaner, når det gælder':

»Jeg er blevet glædeligt overrasket over, hvordan vi hænger godt sammen i det danske samfund. Vi viser samfundssind og omsorg. I virkeligheden er host i ærmet jo ikke noget, man skal gøre for sig selv – det er for at beskytte andre, fordi man kan være smittebærer. Det har været en kæmpe bekræftelse af, at vi kan, når vi skal,« fastslår han.

Hos Statens Serum Institut fortæller afdelingschef Tyra Grove Krause, at hun har lært, hvor vigtigt det er at have et beredskab.

»Ikke bare have planer om det, men at man også har det fysiske beredskab, der gør, at man har testudstyr og værnemidler klar. Det var noget af det, der kom bag på os,« siger hun og fortsætter:

Formanden for Lungeforeningen, Torben Mogensen. Foto: Claus Bech

»Jeg havde ikke forestillet mig, at test af personer uden symptomer for eksempel i sundhedssektoren skulle blive en vigtig del af strategien for at forebygge smitte, og at vi i det hele taget skulle sætte ind med så storstilet en indsats selv over for de milde tilfælde. Jeg håber, vi kan bruge denne viden fremadrettet, hvis der skulle opstå nye trusler,« siger hun.

Så selv om myndighederne altså erkender, at der er ting, som kunne have været gjort bedre, er der også ros til os danskere.

Den kommer fra formand for Lungeforeningen Torben Mogensen:

»Som ansvarlig for hygiejne i Region Hovedstaden har jeg i mange år forsøgt at ændre den kulturelle forståelse omkring håndvask, uden at det lykkedes. Det er enormt spændende at se, om det holder ved, når truslen ikke længere er så stor. Det er jo en viden, vi kan bruge til at undgå andre typer sygdomme, for eksempel kroniske lungesygdomme,« siger han.