Vågehval lever stadig og svømmer fortsat rundt i havn. Den ser ikke ud til at have fået det værre.

En omkring ti meter lang vågehval, der tirsdag svømmede fra Mariager Fjord og ind i havnebassinet i Hobro, er fortsat i live.

Det oplyser Ivar Høst, vildtkonsulent i Naturstyrelsen Kronjylland, der jævnligt slår vejen forbi havnen for at se til hvalen.

- Status er, at den stadig er der, og den svømmer rundt på samme måde, som den har gjort de seneste dage.

- Det ser meget uændret ud. Den er ikke blevet ringere, men man kan heller ikke sige, at den er blevet bedre - så var den nok svømmet ud igen, siger Ivar Høst.

Om hvalens dage er talte, er nok det mest sandsynlige - i hvert fald, hvis man ifølge vildtkonsulenten kigger på tidligere statistikker.

Der er dog alligevel tegn på det modsatte, selv om den ikke er svømmet tilbage til det åbne hav.

- Nu har den svømmet ufortrødent rundt i tre dage. Det er måske et godt tegn.

- Så vi afventer og ser, hvad der sker, siger Ivar Høst.

Vildtkonsulenten oplyser desuden, at såfremt vågehvalen - der også går under navnet sildepiskeren - ønsker at spise, så er der rig mulighed for det.

De lokale har nemlig fortalt, at der er rigeligt med sild i området.

Vågehvalen kom først ind på lavt vand i havnen i Hobro tirsdag, og her lykkedes det tre personer, der hoppede i vandet, at få dyret skubbet fri af havbunden.

Men det fik ikke hvalen til at søge ud af fjorden igen, og Naturstyrelsen vil fortsat ikke gøre noget for at hjælpe den.

Til gengæld vækker hvalens tilstedeværelse stor begejstring for de lokale i området, og ifølge Ivar Høst slår mange vejen forbi havnen for at se det store pattedyr.

- Der er rigtig mange, der får en fin naturoplevelse med en hval på meget tæt hold.

- At få så stort et dyr så tæt på - det er fantastisk, siger vildtkonsulenten.

/ritzau/