Du kender det sikkert kun alt for godt. Den der frustration, man kan føle, mens man sidder og venter og venter på, at man kan fjerne den reklame, der automatisk går i gang, når man ser en video på YouTube.

Nu viser det sig dog, at der er en helt enkel løsning, der gør, at du helt kan slippe for reklamerne.

Alt, det kræver, er et strategisk placeret 'punktum'.

Det skriver mediet Lifehacker.

Normalt ser en URL til en YouTube-video således ud: https://www.youtube.com/watch?v=9bZkp7q19f0.

Hvis du så tilføjer et punktum efter 'com', så den ser således ud: https://www.youtube.com./watch?v=9bZkp7q19f0, så slipper du for den automatiske reklame.

Ifølge Lifehacker er det dog ikke sikkert, at tricket kommer til at virke til al evighed, da det kan være, at det lille smuthul uden om reklamerne bliver lukket på et tidspunkt.

Desuden virker tricket også kun på desktop-versionen af YouTube.