Kattene er helt suverænt det dyr, der er mest ramt af, at ejerne er ramt af en social nedtur.

En opgørelse viser, at Dyrenes Beskyttelses beredskab af frivillige dyrereddere i 2022 rykkede ud til i alt 2539 dyr i 915 sociale sager.

Her var hele 1789 af de ramte dyr katte, viser tallene på hjemmesiden dyrenesbeskyttelse.dk.

»Det er en rigtig trist udvikling, at så mange mennesker er udsatte i en grad, så de ikke kan tage vare på deres dyr. Det er samtidig meget komplekse sager, som sætter vores beredskab og internater under et stigende pres,« siger Yvonne Johansen, dyreværnschef i Dyrenes Beskyttelse, til organisationens hjemmeside.

Dyrenes Beskyttelse er rykket ud til i alt 334 hunde, som dermed er nummer to på listen.

Yvonne Johansen fortæller, at folkene hos Dyrenes Beskyttelse ofte står i et dilemma, når det gælder de sociale sager.

»Det er en hårfin balance at hjælpe på den bedste måde i disse sager. Vi prøver at sikre dyrevelfærden for de involverede dyr, uden det sker på unødig bekostning af deres ejere. Det kræver, at vi er konstruktive, selvom vi godt kan finde ting at udsætte på forholdene,« siger Yvonne Johansen til hjemmesiden.

Faktisk viser tal fra Dyrenes Beskyttelse også, at der på bare to år er sket en stor stigning i antallet af sager om pressede kæledyrsejere.