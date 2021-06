Tre drenge havde nær mistet livet på Hornbæk Strand sidste sommer.

Den 28. juli 2020 blev brødrene på seks, otte og 11 år reddet i land efter at have badet ved molen med stærk strøm.

Takket være en hurtig indsats fra livredderne på stranden overlevede de alle tre.

Ulykken vakte opsigt over hele Danmark, men desværre tyder det ikke på, at den har gjort tilstrækkeligt indtryk på områdets vandhunde, skriver sn.dk.

For mindre end et år siden havde tre brødre nær mistet livet ved Hornbæk Strand. Billedet er taget fra redningsaktionen. Foto: presse-fotos.dk Vis mere For mindre end et år siden havde tre brødre nær mistet livet ved Hornbæk Strand. Billedet er taget fra redningsaktionen. Foto: presse-fotos.dk

I hvert fald melder livredderne på stedet - mindre end et år efter - om mange badegæster, der trodser baderådene på selv samme sted, som nær havde kostet drengene livet.

Og det på trods af, at skilte tydeligt fortæller, at der er fare for understrøm, og at badning derfor frarådes ved molen.

»Den var gal så sent som i weekenden. Lad nu være! Livredderområdet stopper 100 meter fra molen, så vi prøver på den måde at signalere, at badegæster skal holde sig væk, fordi det ER farligt,« siger cheflivredder i Nordkystens Livredningstjeneste John Mogensen til sn.dk.

Han sammenligner det at trodse advarselsskiltene på stranden med bilister, der kører over for rødt lys.

De syv baderåd: - Bad altid sammen med andre – hold øje med hinanden og ikke mindst de små

- Bad kun på dybder, der går dig til navlen, når du stiller dig op i vandet

- Spring aldrig på hovedet i lavt vand eller i vand, du ikke kender

- Bad på de strande, som er godkendt med det internationale blå flag, for at få badevand af god kvalitet og sikkerhed omkring din badetur.

- Bad kun, hvor det er tilladt, og når forholdene tillader det

- Bad kun, hvis du føler dig frisk – bad aldrig med alkohol eller sløvende medicin i blodet

- Gå op, hvis du begynder at fryse

Cheflivredderen overvejer dog et nyt skilt med et billede af hajer i håb om, at det får de badende til at indse faren.

Problemet på Hornbæk Strand er omkring molen. Her - som ved alle andre moler - er der nemlig udadgående strøm, som kan være farlig.