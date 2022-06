Lyt til artiklen

Der er mange penge at spare, hvis man fredag ved eftermiddagstid kommer forbi Trojelsvej i Ribe.

Her åbner en ny Shell-tankstation nemlig. Og det sker med et åbningstilbud, der leder tankerne cirka to år tilbage.

Dengang – i april 2020 – lå benzinpriserne på 9,99 pr. liter, og det er også det, som den nye Shell-tank udbyder.

Mellem klokken 14 og 1 fredag kan bilister nemlig tanke bilen op til den billige pris – og det gælder både diesel og benzin.

Det skriver JydskeVestkysten.

Man forventer da også, at mange bilister vil valfarte til den nye tank.

»Går det, som det plejer, når vi fejrer åbningsfest med billigt brændstof, kommer der et massivt rykind af bilister og formodentlig også kø langt ind mod Ribes centrum. Det kan jo være meget rart lige at vide på forhånd, hvis man planlægger at køre i området næste fredag,« siger direktør Søren Møller Maretti til lokalmediet.

Morgendagens tilbud står i skærende kontrast til de priser, man ellers ser på tankstationer landet over.

Krigen i Ukraine har resulteret i en ekstrem stigning på blandt andet olie, og således rammer benzinpriserne i dag 19,39 kroner literen.

Foruden billig benzin vil der ved Shell-tanken blive uddelt gaveposer til børnene.