Et af Danmarks ældste værtshuse boykotter produkter fra Carlsberg.

Det er værtshuset Café City i Ringsted, der er et af landets ældste, som i den kommende tid ikke vil servere nogen produkter fra Carlsberg.

Det siger værtshusets ejer, Janus Hansen, til Berlingske.

Årsagen er, at Carlsbergs bryggerier fortsat er åbne i Rusland.

»Vi kan ikke bidrage til Carlsberg, så længe de ikke mander sig op og stopper med deres aktiviteter i Rusland. Som alle andre tænker vi, at det er helt forkert, det der sker i Rusland.«

»Så er det underligt, at en mastodont som Carlsberg stadig vil have gang i deres aktiviteter i Rusland. Jeg forstår ikke, at profit kommer før noget så vigtigt som menneskeliv,« siger Janus Hansen til Berlingske.

Carlsbergs produkter inkluderer øl fra Carlsberg og Tuborg samt Coca–Cola.

Fredag eftermiddag skrev administrerende direktør i Carlsberg Group, Cees 't Hart, i en pressemeddelelse, at Carlsberg fordømte de voldshandlinger og aggressioner, som de var vidne til i Ukraine.

»I relation til vores forretning i Rusland har Carlsberg Group besluttet øjeblikkeligt at standse nye investeringer i Rusland samt eksport fra andre Carlsberg Group-selskaber til Baltika Breweries i Rusland. Vi vil respektere alle gældende sanktioner, der indføres og fortsætte med at vurdere situationen i forhold til vores forretning i Rusland,« lyder det fra Cees ’t Hart.

Værtshuset, som har serveret kolde øl siden 1789 vil søge andre alernativer i form af eksempelvis Harboe.

Man er dog også forberedt på, at det vil få nogle af kunderne til at se mod andre steder, men man gør det fortsat for at få fokus på problemet.