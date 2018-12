En række butikker over hele landet siger nej til mønter og sedler fra kl. 20.

Siden en ny lov om reglerne for, hvornår butikker skal tage imod dine hundredkronesedler og tyvere, trådte i kraft 1. januar 2018, har omkring 250 butikker over hele landet meddelt Finanstilsynet, at de gerne vil benytte sig af muligheden for at sige nej til kontanter mellem kl. 20 og 6.

Det er primært Rema1000s butikker i hele landet samt Spar og 7/11-butikker, der kun tager imod kort uden for dag og de tidligere aftentimer.

- Vores medarbejdere er blevet væsentligt mere trygge, og kunderne har taget rigtig godt imod det, siger sikkerhedschef for Rema1000-butikkerne, Peter Bruun til DR P4 København.

I Rema1000 i Farum mødes kunderne af nogle store skiltet, hvor der står, at butikken ikke tager imod kontanter efter kl.20. Købmand Kenneth Rasmussen er glad for, at butikken har fået muligheden for at benytte de nye regler.

- Jeg mærker blandt mit personale en øget tryghed. Det har betydet, at vi har været i stand til at øge vores sikkerhed, siger Kenneth Rasmussen til DR P4 København. Selvom røverier ikke har været et stort problem i butikken i Farum, så handler det om at også at sikre sig fremover:

-Tankstationer og banker er blevet kontantløse, så vi butikker er nogle af de eneste steder, hvor det er muligt at finde kontanter, forklarer Kenneth Rasmussen.

Ønske: Butikkerne skal selv bestemmeSelvom Dansk Erhverv er glade for, at alle butikker kan sige nej til kontanter mellem kl. 22 og 6 og butikker i udvalgte postnumre kan sige nej allerede fra kl. 20, så så de gerne, at butikkerne frit kunne vælge, hvornår de putter mønter og sedler i kasseapparatet.

- Vi ønsker, at man ændrer lovgivningen, så butikkerne selv kan vælge, hvornår de vil tage imod kontanter hele døgnet, siger chefkonsulent hos Dansk Erhverv Henrik Sedenmark. For det vil have stor betydning, hvis butikkerne kunne sige nej til kontant flere timer i døgnet, er holdningen hos Dansk Erhverv.

- For butikkerne vil det betyde en større sikkerhed for medarbejderne, for røvere går efter kontanter, så hvis vi får kontanterne ud, er risikoen mindre, forklarer Henrik Sedenmark.

Og det synspunkt bakker også sikkerhedschef for Rema1000 Peter Bruun og købmand Kenneth Rasmussen op om:

- Hos mig kunne det godt give mening, at det fx var fra kl. 18, hvorimod det ikke giver mening andre steder, så jeg synes, det burde være op til den enkelte butik at afklare det her, siger Kenneth Rasmussen.