Maja Grønholdt og Stefan Landgreve havde en hverdag som digitale nomader på Bali, da verden for et år siden lukkede ned, og alle danske rejsende blev bedt om at komme hjem.

Nu er de tilbage i Asien, hvor solen skinner, temperaturen ligger på 30 grader, og hvor de fra deres hjemmearbejdsplads på terrassen har udsigt til hav, palmer og pool.

Men før vi rejser til Hiriketiya på Sri Lankas sydkyst, skruer vi sammen med direktøren for Udenrigsministeriets Borgerservice, Erik Brøgger Rasmussen, lige tiden et år tilbage.

Fredag den 13. marts 2020 tog han den brede pensel, malede alle lande orange og frarådede dermed alle unødvendige rejser til hele verden.

Maja og Stefans hjemmekontor de næste måneder. Foto: Maja Grønholdt Jensen og Stefan Bech Landgreve Vis mere Maja og Stefans hjemmekontor de næste måneder. Foto: Maja Grønholdt Jensen og Stefan Bech Landgreve

»Det kom bag på os, hvor mange danskere der faktisk befinder sig alle mulig steder,« siger han i 'P1 Morgen' og uddyber:

»Mange af dem havde rejst i årevis og var vant til at klare sig selv, men når der så lige pludselig ikke var fly og opstod usikkerhed, var der virkelig mange kunder i Borgerservice.«

Over 100.000 danskere befandt sig på det tidspunkt ude i verden. Rejsende blev anbefalet at komme hjem hurtigst muligt. Fastboende i udlandet kunne blive. Og så var der alle dem midt imellem. Maja og Stefan for eksempel.

»Enten skulle vi strande på Bali og være okay med det, eller også skulle vi se at komme hjem,« siger Stefan Landgreve.

Da verden lukkede ned sidste år, var Maja og Stefan på Bali. Foto: Maja Grønholdt Jensen og Stefan Bech Landgreve Vis mere Da verden lukkede ned sidste år, var Maja og Stefan på Bali. Foto: Maja Grønholdt Jensen og Stefan Bech Landgreve

Om aftenen den 16. marts besøgte de nogle venner, der bor fast på Bali, og de besluttede sig for også at blive. Næste morgen var beslutningen ændret. De skulle hjem.

»Det var mest tanken om, at vi ikke kunne komme hjem, hvis der nu skete noget i Danmark,« siger Stefan Landgreve, som derfor hældte mest til at rejse hjem:

»Der skete i de dage så mange ting, man aldrig havde forestillet sig ville ske. Så vi havde heller ikke fantasi til at forestille os, hvad det næste var.«

48 timer senere sad de på et fly hjem til Danmark, og deres hverdag ude i verden blev sat på pause.

Københavns Lufthavn var stort set mennesketomt, da de rejste afsted. Vis mere Københavns Lufthavn var stort set mennesketomt, da de rejste afsted.

De turde ikke regne med noget, men havde nok håbet på, at de i løbet af et par måneder kunne vende tilbage til livet som digitale nomader, hvor de med bærbare computere og en god wi-fi-forbindelse kombinerer arbejde med at rejse.

Men først i efteråret tog parret de første skridt og rejste til Madeira. Og den 2. februar i år var de så tilbage i Asien. Bali var stadig lukket for indrejse, så valget faldt i stedet på Sri Lanka, som har lavet en forsigtig genåbning for turister.

Inden afrejse gik de i en uges isolation hjemme i Danmark. På forhånd skulle de booke 14 dage på et særlig karantænehotel, og allerede i Københavns Lufthavn skulle de fremvise første negative test.

Da de ankom til Sri Lanka, blev de hentet af en chauffør iført noget, der minder om en rumdragt, og deres bagage blev sprittet af, før de blev kørt til hotellet og indlogeret på et værelse.

De to rumdragter, der tog imod dem i lufthavnen og kørte dem til karantænehotellet. Vis mere De to rumdragter, der tog imod dem i lufthavnen og kørte dem til karantænehotellet.

Der skulle de blive, til de havde fået et negativt svar på anden test. Så måtte de bruge hotellets restaurant, strand og pool. Efter tredje testsvar kunne de booke ture, hvor de ikke kom i kontakt med lokalbefolkningen. Og efter 14 dage og fjerde negative test kunne de så bevæge sig frit ud i landet.

Maja tog en tuktuk med al bagagen, mens Stefan kørte på en lejet scooter til den Airbnb, der den næste tid skal være deres hjem.

»Vi var spændt på, hvordan lokalbefolkningen ville reagere på, at vi er her,« siger Maja Grønholdt.

Men dem, de har mødt, har kun været glade for at se dem. Mange er dybt afhængige af turismen for at overleve, og der er ikke de samme hjælpepakker, som vi kender hjemme fra Danmark.

Efter anden negative test havde de adgang til hele karantænehotellets område. Foto: Maja Grønholdt Jensen og Stefan Bech Landgreve Vis mere Efter anden negative test havde de adgang til hele karantænehotellets område. Foto: Maja Grønholdt Jensen og Stefan Bech Landgreve

»Vores tuktuk-chauffør fortalte, at vi var de første kunder, han havde haft i et år,« siger Maja Grønholdt, som derfor betalte ham det dobbelte af prisen.

De var da også kun det tredje par, der tjekkede ind på karantænehotellet, og mange hoteller og restauranter er fortsat lukkede. Der er ikke kunder nok.

Da Maja og Stefan for godt et år siden sidst var på Sri Lanka, var stranden ved Hiriketiya tætpakket med mennesker, og selv ude i bølgerne lå surferne oveni hinanden.

»Nu har man surfspottet helt for sig selv. På mange måder er det også en meget unik oplevelse,« siger Stefan Landgreve.

Talalla strand, der normalt er pakket med mennesker, er nu stort set øde. Foto: Maja Grønholdt Jensen og Stefan Bech Landgreve Vis mere Talalla strand, der normalt er pakket med mennesker, er nu stort set øde. Foto: Maja Grønholdt Jensen og Stefan Bech Landgreve

Og netop ude på bølgerne begynder dagen, inden de fire en halv time foran kunderne hjemme i Danmark er klar på hjemmekontoret på terrassen.

Trods en heftig debat om influencere i Dubai har deres rejse kun affødt meget få negative reaktioner.

»De fleste ved godt, at vi respekterer og følger alle regler og restriktioner, der hvor vi befinder os,« siger Maja Grønholdt, og Stefan Landgreve supplerer:

»Folk må gerne have en holdning til, at vi rejser, så længe de har sat sig ind i vores situation. Vi har ikke noget hjem i Danmark – vores hverdag er herude.«