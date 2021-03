Vi arbejder hjemme. Spiser hjemme. Går i skole hjemme. Træner hjemme. Holder ferie hjemme. Og nu har det stået på i et år.

»Det er tydeligt, at vores hjem, som de har fungeret hidtil, er blevet udfordret,« siger indretningsekspert Mette Helena Rasmussen, der er kendt fra blandt andet 'Nybyggerne'.

Det gælder især for dem, der har valgt at bo i byen, som hidtil har løst meget af behovet for plads og adspredelse med byens mange tilbud.

»Men i takt med, at de blev lukket ned, har vores hjem skullet præstere meget mere.«

Vi vil ud

Lige da landet blev lukket ned sidste år, greb mange chancen for at gå i Silvan og malerbutikker og få ordnet hjemmet.

»Det var jo næsten som en barselsorlov, man ikke havde bedt om, hvor vi hyggede om vores hjem,« siger Mette Helena Rasmussen.

Men i slutningen af 2020 og starten af 2021 er det ikke nødvendigvis så hyggeligt længere.

»Vores bolig er ikke længere tilstrækkelig, så vi ser en helt ny lyst til at rykke ud til noget større og bedre og gerne med adgang til græs, frisk luft og natur,« siger hun.

Flere lukkede døre

Trods hjemmeskole og hjemmearbejde er drømmen om køkkenalrummet stadig »kæmpe stor«.

»Hele ideen om, at vi skal være sammen i det her store rum, og troen på, at lykken er to børn og et godt parforhold,« siger hun.

Men det er også gået op for os, at vi har brug for ikke at være sammen hele tiden.

»Så hvor vi 90erne og 00erne gik efter det her New Yorker-look, hvor vi væltede alle vægge, går vi nu efter en planløsning, hvor der er nogle døre, som kan lukkes. Og godt wi-fi, der dækker alle rum,« siger hun.

Håndvægte og yogamåtter

De seneste fem år har det handlet meget om, hvordan vores hjem så ud, når det for eksempel blev eksponeret på Instagram.

»Men nu er der blevet købt godt ind af håndvægte, og i mange hjem ligger yogamåtten fremme. Vores hjem er ikke længere kun til pynt,« siger Mette Helena Rasmussen.

Boligen er blevet mere funktionel. Det gælder også ved spisebordet, hvor tendensen har været, at man samlede nogle forskellige stole for at opnå en personlig stil.

»Men nu skal stolen først og fremmest være rar at sidde i, når man faktisk skal sidde rigtig mange timer i den. Så den lidt ødelagte wienerstol med fransk flet, som man fandt på et loppemarked, er ikke længere så smart,« siger hun.

Lykkeligt farvesplash

Alle kan blive en lille smule lykkelige af at male. Og lige nu kan vi ikke få pasteller nok. Lyserød. Lilla. Eller den sarte gule farve, som de hvide køkkenlåger hos Trine Staberg Petersen nu har fået.

»Boligen får et lille lykkeligt farvesplash i det her 'My Little Pony'-tema. Det kommer vi helt sikkert til at blive trætte af igen. Men lige nu har vi altså ikke ro i sjælen, før alle fyldningsdøre er malet i en eller anden sart pastel,« siger Mette Helena Rasmussen.

Men også de mere naturlige og jordbundne farver kører vi på med bred pensel.

»Det at male ligger ligesom inden for vores handlemuligheder. Det er noget, vi stadig selv kan kontrollere, modsat alt det andet, der sker omkring os,« siger hun.

Inden for hjemmets fire vægge bestemmer vi selv. Og malearbejdet kræver ikke hjælp fra en murer eller en VVSer.

»Og når vi er færdige, giver det os en vis tilfredsstillelse. Fem liter maling kan altså give os en stor oplevelse af succes,« siger Mette Helena Rasmussen.

Farvel kontorlandskab

Hvor mange startede med en bærbar computer på en stabel bøger, er hjemmekontoret nu blevet en mere fast installation i hjemmet. Det kan ikke mindst aflæses i antallet af solgte hæve/sænkebord.

»Hvis man ellers har indrettet sit hjem efter det, og børnene er afsted, så er det måske meget rart at slippe for det der kontorlandskab, hvor man skal sidde med høretelefoner for at koncentrere sig,« siger hun.

Pool i baghaven

Hvis verden bliver ved med at være lukket ned, vil vi begynde at se på alternativer til at komme ud at rejse.

»Jeg har lige været på et ophold, hvor man for 1.000 kroner fik poolen for sig selv,« siger hun og pointerer, at det jo åbner helt nye muligheder for, hvad man så kan lave i poolen.

Og hvis vi fortsat skal holde ferien hjemme, vil vi begynde at tænke mere sanselige oplevelser ind i vores hjem. Rejsebudgettet vil gå til boblebad eller swimmingpool i baghaven.

»Vi har haft det så røvsygt, at vi synes, det er fedt at vinterbade. Så jeg tror helt sikkert, nogle vil overveje at få anlagt en swimmingpool.«