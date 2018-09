Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Nyt skyderi i København: Ung mand ramt

En 30-årig mand blev kort efter midnat ramt af skud, mens han sammen med en anden person befandt sig på Glostrup Torv. Han blev ramt i låret af mindst et skud og blev kørt på hospitalet. Gerningsmanden forsvandt i en sølvgrå bil, som muligvis er identisk med et køretøj, som senere er fundet udbrændt i Nordsjælland.

Natten til fredag var der et nyt skyderi i Glostrup ved København. (Arkivfoto)



Estisk filial stod for ti procent af Danske Banks overskud

I 2008 skabte Danske Banks estiske filial 9,9 procent af hele Danske Bank-koncernens resultat før skat. I 2011 toppede niveauet med 10,7 procent, viser hvidvaskrapport ifølge Finans. Det burde have fået alarmklokkerne til at ringe på direktionsgangen, mener eksperter.

Foto: Ints Kalnins

Regeringen præsenterer sit psykiatriudspil

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), børne- og socialminister Mai Mercado (K) og sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) præsenterer i dag regeringens psykiatriudspil 'Vi løfter i fællesskab'. Det sker klokken 12.00 i Spejlsalen i Statsministeriet.



De Radikale stiller krav til S om større råderum

Hvis De Radikale skal bringe Socialdemokratiet til magten, skal råderummet være større, end det er i dag. Det siger leder Morten Østergaard til avisen Danmark. Konkret foreslår han, at beløbsgrænsen for udenlandsk arbejdskraft fra lande uden for EU sænkes, og at pensionsalderen sættes op for dem, der ikke er nedslidte.

De radikale stiller krav til Mette Frederiksen og Socialdemokratiet. (Arkivfoto)

Over 200 er formentlig druknet ved færgeforlis i Tanzania

En passagerfærge med et stort antal mennesker om bord er kæntret på Victoria-søen. Regeringen i Tanzania antager, at over 200 kan være omkommet ved forliset. Foreløbigt er 42 bekræftet omkommet.

Sengepladser til aggressive psykisk syge står tomme

En stor del nyoprettede sengepladser til meget psykisk syge står tomme rundt omkring i Danmark, skriver Jyllands-Posten. Situationen vækker harme i psykiaternes lægevidenskabelige organisation, Dansk Psykiatrisk Selskab, fordi der samtidig mangler sengepladser andre steder i psykiatrien.

Kvinde vil vidne i næste uge i USA's senat mod Kavanaugh

Christine Blasey Ford, der har beskyldt dommer Brett Kavanaugh for forsøg på voldtægt, da hun var teenager, siger, at hun under visse betingelser vil være klar til at vidne i næste uge over for en senatskomité om kandidaten til USA's højesteret.

Brett Kavanaugh.

Avisernes forsider

Avisen Danmark

Det Radikale Venstre stiller 'klokkeklart krav' til Socialdemokratiet og vil se en plan, der øger råderummet i dansk økonomi.

Berlingske

Et centralt hul i Danske Banks advokatundersøgelse giver frygt for enorm amerikansk bøde. Der er ikke klarhed over, om nogen af de 1500 milliarder kroner i sagen kan være overført til sanktionsramte regimer.

B.T.

Hvidvask-skandalen i Danske Bank er dråben, der fik bægeret til at flyde over for to kunder, der aldrig tidligere har skiftet bank.

Børsen

Deminor, der er eksperter i gruppesøgsmål, vil have en ny og uvildig granskning af forholdene i Danske Bank for at få placeret et ansvar og en regning.

Ekstra Bladet

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har tyvstjålet æren for lægehelikoptere i en stor annoncekampagne, mener DF og Socialdemokratiet.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen. (Arkivfoto)

Finans

Gennem flere år strømmede der enorme overskud ud af Danske Banks estiske filial. Bankens afgående topchef, Thomas Borgen, stod i spidsen for de udenlandske aktiviteter, da filialens indtjening toppede.

Information

Demokratiske virksomheder som Coop og Nykredit giver den enkelte borger mulighed for at øve indflydelse og kan sikre et lokalområde øget økonomisk selvbestemmelse. Sådan lyder det fra erhvervets nyetablerede tænketank.

Jyllands-Posten

Siden marts har danske kommuner betalt 26,9 millioner kroner til en ny type psykiatriske pladser, som står ubrugte hen. Vanvittigt, lyder kritikken.

Kristeligt Dagblad

Det er den danske foreningskultur, der ligger til grund for landets stadig flere 'køkkenbords-nødhjælpere', som privat indsamler penge til velgørende formål. Man rører dog ved sårbare strukturer i de samfund, man sender hjælp til, siger ekspert.

Politiken

Det tager i gennemsnit over tre uger for landets byretter at give arvinger råderet over bankkonti, bolig og bil. Et stort problem for de efterladte, erkender byretterne.

