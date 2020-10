Spyt, snot og rådne æg på hoveddøren. Ridser i bilen. Trusler. Og et spark i maven.

Det pensionerede ægtepar Esther og Erik Warburgs liv har taget sig en så voldsom drejning de seneste år, at det nærmest minder om en dårlig, amerikansk film.

Det er nemlig tre år siden, at et langt mareridt begyndte, da Erik en dag i 2017 sagde til sin relativt nye overbo, at der var meget snavs og rod foran hans dør, og at han ville sende en klage til boligselskabet, hvis det ikke ændrede sig.

Der var ikke tilfældet, så 14. december 2017 sendte Erik en klage til boligselskabet Boliggården.

Men det skulle han aldrig have gjort.

Overboen, der er en mand på omkring 30 til 40 år med flere børn og en samlever, retter nemlig sin vrede mod ægteparret.

I tide og utide kommer de ud til deres dør og kan konstatere, at der er spyt, lim, rådne æg eller en fjerde ting på deres dør eller dørmåtte.

Esther og Erik forstår ikke, hvorfor deres overbo kan fortsætte med at bo i opgangen

Og én dag bliver truslerne også verbale, da overboen fra vinduet råber:

»Jeg skal nok få ram på jer!«

Det gør han desværre også i september 2018.

»Det er en dag, hvor han endnu en gang har spyttet på min dør, så der er to kvinder ude fra et rengøringsfirma, som skal gøre vores dør ren. Jeg står i opgangen med dem, da han kommer gående op ad trappen,« fortæller Erik Warburg til B.T.

Erik kan ikke dy sig, da overboen passerer ham.

»Det er ham den kriminelle, der er skyld i, at I står og gør min dør ren nu,« siger han til de to kvinder.

Det får overboen til at tage to skridt op ad trappen, vende sig om og så placere et trykspark i maven på Erik.

Den 79-årige pensionist bliver ramt med så stor kraft, at han falder ned ad trappen, mens overboen trasker grinende op til sin lejlighed.

Erik sidder foran opgangen, der de seneste tre år har dannet rammen om chikane fra en overbo

Kort efter indgiver Erik en politianmeldelse, men en måneds tid senere er den gal igen, da de to mænd mødes i opgangen igen.

Da de to er ved at passere hinanden, skubber overboen så hårdt til Eriks skulder, at han får overbalance, falder ned og slår sit ben.

De to episoder resulterer i en retssag, og overboen bliver idømt 40 dages betinget fængsel for vold.

Pyha, tænker du, for så kunne Erik og Esther endelig slippe for deres overbo. Eller hvad?

Nej. Overboen fik dommen i 2019, men bliver ikke smidt ud, og i dag bor han stadig i opgangen.

31 gange er det private rengøringsfirma Strøbeks blevet tilkaldt af Boliggården for at rengøre ægteparrets dør, og deres bil har desuden også været udsat for hærværk til en samlet værdi på omkring 60.000 kroner.

Èn gang har overboen – i januar 2020 – endda også skubbet Esther ind i væggen i opgangen, så hun slog sin ryg og var sengeliggende i en rum tid.

Og da Erik – ligesom Esther – blev ramt af coronavirussen tidligere på året og måtte fragtes på hospitalet i ambulance, stod overboen også klar.

»Da jeg blev hentet og lå foran ambulancen, kom jeg til at kigge op, og så stod han oppe ved sit vindue med sin langefinger ude i vejret og grinte ad mig. Det var sgu ikke så rart,« fortæller Erik.

Esther sidder og kigger på et billede af en af de mange gange, hvor ægteparrets bil er blevet ridset

Med andre ord: Intet har ændret sig, og på tredje år må ægteparret leve med en overbo, der skaber utryghed og jævnligt udøver hærværk.

Men det er faktisk ikke overboen, som Esther og Erik er mest frustrerede over.

»Den helt store skurk her er Boliggården. Hvad skal der til for, at man bliver smidt ud? Skal jeg bo under den mand, der har udøvet vold mod mig?« spørger Erik, der de seneste tre år har været i kontakt med boligselskabet et utal af gange.

Chikanen og volden har nemlig ændret pensionisternes liv til det værre.

For 15 år siden solgte de deres hus på Sydsjælland, og så nåede de at leve 11 gode år i lejligheden i Helsingør, før overboen og hans familie flyttede ind i 2016.

Nu tør Esther ikke gå ud af døren uden en alarm, og hvis det er aften, sørger de to pensionister for altid at gå sammen.

»Vi lever i utryghed, og vi er rigtig, rigtig prægede af det. Ja, vi har det bare virkelig dårligt,« siger Erik.

Og så spørger du måske: Hvorfor flytter Erik og Esther ikke bare fra opgangen?

Esther og Erik har været udsat for chikane og vold fra deres overbo

»Prøv at høre. Vi har boet her i 15 år og har haft det så skønt. Vi kender mange herude. Vi ønsker ikke at flytte, men de skal da bare tage sig sammen og få voldsmanden flyttet,« siger Erik.

B.T. har uden held forsøgt at få en kommentar fra Boliggården, men Frederiksborgs Amtsavis har talt med boligforeningens direktør, der fortæller, at det er en sag med to sider og med to familier, der ikke kan komme ud af det med hinanden.

Og i forhold til voldsepisoden, som overboen er blevet dømt for?

»Det er en sag af ældre dato, og det er ikke tilstrækkeligt til at smide en beboer ud. Men skulle der komme en ny dom, så er det noget, vi kan se på,« siger Bent Frederiksen til lokalmediet.

B.T. er bekendt med overboens identitet og har forsøgt at indhente en kommentar, men det har været uden held.