Sikkerhedsstyrelsen sender nu en advarsel til de forbrugere, der har købt en metallisk espressokande fra IKEA.

Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse.

Årsagen er, at den pågældende kande kan briste under brug og dermed forårsage forbrændinger.

Mere konkret er der tale om produktet 'METALLISK espressokande' til kogeplade 0,4 liter med sikkerhedsventil i rustfrit stål.

Desuden er datomærkningen mellem 2040-2204.

Tilbagekaldelsen gælder kun for de produkter, der har en sikkerhedsventil i rustfrit stål.

Sikkerhedsstyrelsen opfordrer med det samme forbrugere til at stoppe med at bruge produktet og kontakte butikken for at få pengene retur.

IKEA har stoppet salget og kaldt produktet tilbage fra dem, der har købt det.