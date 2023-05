En mur af beton på mere end to kilometer i længden skal være med til at sikre Esbjerg mod truslen fra en fremtidig stormflod.

Esbjerg er nemlig af EU blevet udpeget som et sted, der er særligt truet af fremtidige klimaændringer og oversvømmelser.

Men nu har kommunen taget et konkret skridt i bestræbelserne på at beskytte byen imod en mulig stormflod.

Således har Plan- & Byudviklingsudvalget godkendt en plan, som indeholder etableringen af en stor mur af beton. Det skriver kommunen i en meddelelse.

Muren vil være cirka 90 centimeter høj, og den vil blive mere end to kilometer lang. Den vil ifølge planen blive opført vest for H E Bluhmesvej, og det er meningen, at den skal sikre den nordlige del af havnen, som vurderes til at være i størst risiko.

»Der er ingen tvivl om, at Esbjerg by er udsat, og mange værdier er på spil,« siger Henning Ravn, som er formand for Plan & Byudviklingsudvalg i Esbjerg Kommune

»Derfor har byrådet også prioriteret at få udarbejdet et projekt for, hvordan vi kan minimere omfanget af menneskelig og materiel skade tæt på havnen,« tilføjer han.

Illustration: Esbjerg Kommune Vis mere Illustration: Esbjerg Kommune

Planen er desuden, at muren skal 'passes ind i det eksisterende bymiljø', og den vil blive dekoreret og pyntet med grønne planter.

»Esbjerg Kommune og Esbjerg Havn arbejder tæt sammen om denne opgave. Det er vigtigt at finde den rette balance mellem at lave en stormflodssikring, som virker, og samtidig sikre, at virksomhedernes aktiviteter ikke begrænses,« siger Henrik Studsgaard, som er direktør for Teknik & Miljø, i meddelelsen.

»Derfor går der nu også en dialog i gang med virksomhederne langs området, der inviteres til et møde om projektet i slutningen af maj,« siger Henrik Studsgaard desuden.

Planen er, at sikringslinjen skal opføres fra 2025 til 2027.