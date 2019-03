Der er store underskud på budgettet i Esbjerg Kommune. Det er anbringelser af udsatte børn, som vælter budgettet, og kommunen kan ikke længere sidde overhørig.

Endnu en gang viser familieområdet sig som Esbjerg Kommunes økonomiske smertebarn. Et truende merforbrug på et stort millionforbrug lurer forude for kommunen de kommende år.

Formand for Børn og Ungeudvalget i kommunen er usikker på, om det overhovedet er muligt at presse udgifterne ned i fremtiden.

Der bliver i disse dage slået alarm på Rådhuset i Esbjerg, for kommunens politikere er i den grad tvunget til handling.

Det er området for anbringelser og udsatte børn, som trækker på budgettet i Esbjerg kommune. Foto: Kristian Djurhuus Vis mere Det er området for anbringelser og udsatte børn, som trækker på budgettet i Esbjerg kommune. Foto: Kristian Djurhuus

En tikkende bombe på intet mindre end 18 milliomer kroner ligger og lurer i Esbjerg kommunes økonomi over de kommende fire år. Området for udsatte børn og anbringelser har hvert år et forbrug på 390 millioner kroner, selvom det alene er budgetlagt med 345 millioner kroner.

Ifølge en handleplan fra 2017 var målet, at de årlige udgifter på området fra og med 2022 skulle være bragt ned på godt 333 millioner kroner, men det er ikke lykkedes. Der sås nu kraftig tvivl om, hvorvidt det overhovedet er muligt.

Formanden for Børn & Familieudvalget, Diana Mose Olsen (SF), mener på forhånd, at det er helt urealistisk at spole tiden tilbage. Hun mener ikke, at udgifterne falder yderligere, selv om der anbringes langt færre børn end tidligere. For dem, der nu anbringes, er en økonomisk tungere gruppe.

Formanden vil i samarbejde med Børn og Familieudvalget, Økonomiudvalget og senere byrådspartierne få justeret økonomien og handleplanen til virkelighedens verden.

Diana Mose Olsen er formand for Børn og Familieudvalget i Esbjerg. Foto: Esbjerg kommune. Vis mere Diana Mose Olsen er formand for Børn og Familieudvalget i Esbjerg. Foto: Esbjerg kommune.

“Vi har fået styr på området og fokuserer meget på en tidlig, forebyggende indsats. Det virker også økonomisk - udgifterne er jo over de seneste fire år nedbragt med 50 millioner kroner. Men det handler også om, at vi selvfølgelig fortsat skal kunne give ordentlige tilbud til udsatte børn og familier. Hvis vi ikke investerer i mennesker, sparer vi os selv fattige” siger Diana Mose Olsen til JydskeVestkysten.

Problemerne startede tilbage i 2012, da Esbjerg kommune i 2010-2011 blev ufrivilligt landskendt, da sagen med den såkaldte ‘Esbjergmand’, der i årevis misbrugte børn uden kommunal indgriben på trods af, at kommunen havde fået adskillige underretninger, kom frem.

Herefter fulgte besøg fra Ankestyrelsens Task Force, der gennemgik 100 udvalgte komplekse børnesager med tættekam og derefter udtalte alvorlig kritik, hvilket første til massive investeringer i familieområdet fra det daværende byråds side.

Arbejdet med den nye økonomiske ramme for børn og ungeområdet starter sidst i marts måned.