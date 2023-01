Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En dansk by, der hyldes af et internationalt medie.

Det har du sikkert hørt om før – men den hyldest, Esbjerg nu får, skiller sig alligevel ud.

For det er ikke byens caféliv, turistattraktioner eller hyggelige, afslappede stemning, The Economist hylder.

Men det bliver det bestemt ikke dårligere af, set med esbjergensiske – og danske – øjne.

For Esbjerg vil ifølge det store internationale medie sætte Danmark på verdenskortet.

Som et nyt, europæisk kraftcentrum.

For havvindmøller:

»Velkommen til Esbjerg, omdrejningspunktet for Europas havvindindustri,« skriver The Economist blandt andet.

Baggrunden for den rosende omtale er Esbjerg Havns planer om at tredoble kapaciteten for udskibning af vindmøller frem mod 2026 og byens generelle omstilling fra at satse på fossile brændstoffer til nu at satse på havvindmøller.

Det kan med The Economists ord lægge grundlag for en 'ny Nordsø-økonomi', som både vil hjælpe EU med at opnå de ambitiøse klimamål og gøre de europæiske lande uafhængige af russisk energi, skriver Finans.

Derudover vil det fremover tiltrække andre virksomheder til Esbjerg, forudser The Economist.