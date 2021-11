»Fire pirater fremstilles i grundlovsforhør in absentia klokken 14 i Københavns Byret.«

Således skriver Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) på Twitter.

Baggrunden er, at den danske fregat 'Esbern Snare' onsdag aften var i ildkamp med et piratskib ud for Nigerias kyst.

Her blev fem pirater blev ramt. Fire af dem døde, mens en enkelt blev såret. Piratskibet sank, og otte pirater blev taget om bord på den danske fregat, der i øjeblikket er udsendt til Guineabugten for at være med til at sikre søvejene i område.

Onsdag observerede skibets Seahawk-helikopter en hurtiggående motorbåd i et område med mange handelsskibe. Ombord var de otte mistænkelige mænd og en række redskaber, som forbindes med pirateri, fremgår det af en pressemeddelelse, som Forsvaret udsendte tidligere torsdag.

Statsminister Mette Frederiksen og Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen er i denne uge på officielt besøg i Ghana, hvor de blandt andet skal besøge fregatten. De to politikere var dog ikke ombord da ildkampen fandt sted, oplyser Statsministeriet.

SØIK oplyser videre på Twitter, at der er krav om varetægtsfængsling og at de begærer lukkede døre.

De fire pirater vil blive fremstillet in absentia, hvilket betyder, at de ikke vil være til stede.

B.T følger sagen.