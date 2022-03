På gåturen ser lykkelige, nybagte forældre ned i barnevognen – de barnevogne, som Esben og David Pedersson pludselig ser over det hele. Til middag med vennerne er der børnegrin, leg og samtaler om alt det, man giver videre som forælder.

Men Esben og David Pedersson giver ikke noget videre til deres børn. De har ikke nogen.

Det tør de ikke. Ikke som fædrereglerne er i Danmark i dag. De kan nemlig ikke begge få lov til at være fædre til deres børn. Man kan ikke være to fædre til ét barn, siger reglerne.

»Det betyder, at du reelt set er fuldstændig afskåret fra at være to fædre i et homoseksuelt forhold og have et barn på samme niveau som andre. Det er dybt uretfærdigt i mine øjne, og det gør, at vi ikke tør få et barn,« siger David Pedersson og uddyber:

»Hvis vi fik et barn og skulle tage valget, hvem af os, der var far, så aner vi ikke, hvor det efterlader os, hvis den ene af os skulle dø. Ville vi blive en del af et stort cirkus med adoption eller børnehjem? Det er simpelthen ikke i orden. Det ville jo også ødelægge barnets liv, og jeg bliver så harm over det.«

For ti år siden, da Esben og David Pedersson blev gift som et af de første homoseksuelle par i Danmark, var børn allerede et af deres store samtaleemner.

Eller rettere: Det var ikke blot et samtaleemne, det var et ønske.

»Vi har ventet i 12-13 år efterhånden, og med den alder, vi har nu, så vil vi gerne have dem inden for de næste par år. Men det skal være på en fair måde. Vi kan ikke under de her regler,« siger David Pedersson.

Esben og David Pedersson bliver 32 og 34 år i år. De bor i Malling syd for Aarhus, mellem legepladser, børnefamilier og 'her leger børn'-skilte. De er så klar, som de kan blive. Og jo ældre de bliver, og jo mere klar de er, jo mere fylder frustrationen også.

»Men vi kan ikke vente 20 år på, at samfundet ændrer sig. Den tid har vi ikke,« siger David Pedersson og fortsætter:

»Vi bliver ældre, og vores venner, familier og naboer udtrykker deres store glæde med deres børn. Så føler man sig udskammet og holdt uden for samfundet. Som om man ikke er god nok eller født på den rigtige måde til at få børn.«

Esben arbejder som pædagogmedhjælper. Han elsker børnene, og de elsker ham. Men det giver også et stik i maven hver eneste dag, når drømmen om at få sin egen familie vokser.

Daniel Pedersson fortæller, at han også kan se, hvor stor en påvirkning det har haft i hans liv at bekymre sig om, hvordan drømmen nogensinde skulle gå i opfyldelse.

»I takt med, jeg er blevet ældre, og jeg har set, hvor svært det her ville blive, så kan jeg godt se, det har haft en enorm betydning i mit liv. Jeg har haft perioder, hvor jeg har været depressiv og haft svært ved at se, hvad det egentlig er, man kæmper for her i livet, hvis man ikke kæmper for at give noget videre og have nogen at give sin kærlighed til,« siger han.

Daniel Pedersson er efterladt med en følelse af et umuligt valg. Hvis du vil være den, du er, må du opgive drømmen om børn.

»Noget af det bedste, man kan få i et liv, er jo at opleve den glæde, det er at være en del af en familie. Jeg kan ikke vælge at være homoseksuel. Jeg kan ikke bare lade være med det og få en familie. Det sætter mig jo i en penibel situation. Hvis jeg vil have en familie, så må jeg tage et valg om ikke at være den, jeg er. Det kan jeg jo ikke. Jeg kan ikke stoppe med at være homoseksuel for at få børn,« siger Daniel Pedersson.

Som reglerne er i dag, kan man godt være to mødre om et barn. Det samme gælder bare ikke for fædre.

»Det er lidt som at sige til os, at der er et A- og et B-hold i homoseksualitet. Der er dem, der godt må opleve et familieliv, og så er der os, der ikke er gode nok. Det får mig til at føle mig som et undermenneske, og det gør mig sur og ked af det. Det er forfærdeligt, at jeg ikke kan få lov til at få den oplevelse, det er at have et barn at give sin kærlighed og fremtid til,« fortæller Daniel Pedersson.

Lige nu har parret dagligt samtaler om, om det mon nogensinde kan lykkes. De håber stadig, og måske går drømmen i opfyldelse lige nu.

På to dage fik et borgerforslag om netop medfaderskab de 50.000 støtter, det kræver, for at Folketinget skal behandle sagen.

Forslaget vil ligestille familier med to fædre med familier med to kvinder og heteroseksuelle forældre.

I dag kan man juridisk dele et forældreskab mellem en mand og en kvinde eller mellem to kvinder. Men man kan ikke dele det mellem to mænd. Det er den forskel, forslaget vil ændre.

»Vi holder virkelig vejret lige nu,« siger Daniel Pedersson.

Indtil da må de vente. De tør ikke tage chancen med, hvad der ville ske med barnet, hvis den juridiske far skulle dø. Men håbet, det opgiver de ikke.

»Jeg kan slet ikke forestille mig, det ikke skulle lykkes. Jeg ville være fuldstændig ulykkelig over, hvis vi ikke får lov til at være forældre i vores liv. Vi har så meget kærlighed at give,« afslutter Daniel Pedersson.