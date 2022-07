Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Øl, pølser, flødeis, hvidt brød samt godt med dressing på salaten.

Ekstra kalorier er der nok af hen over sommeren. Men du behøver ikke lade dig friste af dem alle – det er muligt at nyde ferietiden uden at falde i konstant.

Sådan lyder det fra ernæringsekspert Martin Kreutzer, der her giver gode råd til, hvordan du undgår ekstra feriedeller og kilo at slås med.

»Den store udfordring ved ferien og sommeren generelt er, at der er mange fristelser, som vi har tiden til at nyde. I vores hverdag er mange underlagt en form for struktur med faste mødetidspunkter og kantineordning. Og når vi så har ferie, bliver mange mere impulsive og sværger til hurtige løsninger,« siger Martin Kreutzer.

Tager du på i vægt, når du har sommerferie?

Ifølge ham er det faktisk endnu sværere at holde vægten hen over sommeren, end det er ved juletid, fordi sommeren varer flere måneder.

»I julen er vi desuden mere bevidste om, hvad der er usundt, som for eksempel risalamande og småkager. Men i sommerperioden glemmer vi at være opmærksomme på de mange tomme kalorier i form af dressing hen over salaten eller et glas rosé, der lige passer til maden,« siger han.

Endelig glemmer mange også at få bevæget sig, selvom tiden egentlig er til det, når man har fri.

»Det sker tit, når vi bryder med vores rutiner, hvor vi sover længe og måske ikke er aktive frem og tilbage på arbejde eller får passet vores træning,« siger Martin Kreutzer.

Han råder derfor til, at man prøver at skabe en såkaldt weekendmentalitet hen over sommermånederne.

Det vil sige, at man giver sig selv lov til at spise usundt to dage om ugen, så man ikke ender med croissant til morgenmad og frankfurtere og øl hver aften, når der tændes op i grillen.

»Det er også sjovere at få en is, hvis man har sparet forventningerne op,« siger ernæringseksperten.

Herunder kan du læse nogle af Martin Kreutzers gode råd til at undgå feriedeller:

1) Tænk i alternativer: Lav en lækker smoothie eller eksperimenter med alkoholfrie drikke, som børnene kan være med på.

2) Vær fysisk aktiv på ferien: Hygge behøver ikke kun være forbundet med god mad. Så gå en tur, lej nogle cykler, svøm i poolen eller lav noget andet aktivt sammen med familien.

3) Undgå at gå amok i buffeten: Start med at få overblik over, hvad der er i buffeten, og gør så op med dig selv, hvad du har lyst til at prøve. Undgå at tage flere gange, da du så let kan komme til at overspise.

4) Spis grøntsager som tilbehør til maden frem for hvidt brød, ris og/eller pasta.

5) Kom tilbage til faste rammer efter ferien i form af god nats søvn og nøjes med alkohol og is i weekenden. En veludhvilet krop hjælper dig med at regulere appetitten.