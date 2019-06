Ernæringsekspert Martin Kreutzer er skeptisk over for det stigende antal vitaminprodukter på hylderne i form af vingummi.

»Jeg synes, det er et skråplan, der nemt kan føre til overdosering, hvilket for visse vitaminers vedkommende kan indebære en sundhedsrisiko. Og er man ikke omhyggelig med at gemme dem væk, kan man risikere, at små børn mæsker sig i vingummierne,« siger Martin Kreutzer.

Kritikken kommer i kølvandet på en ny tendens på hylderne i supermarkederne, Matas og helsekostbutikker: såkaldte vitamin-vingummier, som kan erstatte den traditionelle vitaminpille.

»Det virker overflødigt at gøre vitaminpiller til slik, når man såre simpelt kan synke en pille eller drikke et glas vitaminopløsning,« siger Martin Kreutzer.

En af producenterne, Better Nutritionals, der står bag produktet Vitayummy, afviser dog kritikken:

»Vi anbefaler, at man kun tager to vingummier om dagen, og af sikkerhedsmæssige årsager har vi puttet et børnesikkert låg på,« siger Henrik Ludvig, der råder til at opbevare vitaminerne uden for børns rækkevide.

Han mener, at produktet er kommet for at blive.

»Vi er vant til, at vitaminer er piller, som er svære at sluge, og som smager meget af vitaminer. Men efterhånden er forbrugerne mere og mere forvænte – de vil gerne have noget, også deres kosttilskud, som smager godt, uanset hvad det er. Derfor tror jeg også, det er noget, der vil vinde mere og mere frem, ligesom vi kan se, det gør i udlandet,« siger han.

Henrik Ludvig mener også, at vi med smagen af vingummi vil huske at tage vores vitaminer, frem for at de bare får lov til at stå urørt på en hylde i skabet:

»Når det smager godt, så er det jo noget, man kan se frem til,« siger han.

Producenten har indtil videre tre forskellige varianter: en multivitamin til voksne, en multivitamin til børn og en variant til hår og negle. Hos Forbrugerrådet Tænk ønsker man ikke at forbyde vitaminpillen, men understreger, at produktet bør indtages med omtanke:

»Det ligner jo lidt et produkt, man bare kan spise løs af. Derfor er det meget vigtigt, at man som forbruger er bevidst om, at det er en vitaminpille,« siger Camilla Udsen, seniorrådgiver i Fødevarepolitik.