Aarhus har de seneste mange dage været lagt ned af et regulært kaos, som ifølge politikere ikke er løst godt nok.

Vejene har været spejlglatte, busser har ikke kunnet køre og generelt har der ligget sne i massevis.

To byrådsmedlemmer, Jesper Kjeldsen (S) og Gert Bjerregaard (V), har i et læserbrev i Århus Stiftstidende rettet en voldsom kritik af kommunens snehåndtering.

Det har taget for lang tid. De har ikke været godt nok forberedt. Og det kan ikke passe, at forholdene ikke er bedre for cyklister, når Aarhus vil brande sig på at være en cykelby, mener politikerne.

Rådmanden for Teknik og Miljø, Nicolaj Bang (K), altså manden med ansvaret, mener da også, at håndteringen har været en utilfredsstillende oplevelse og under niveau.

»Det værste har været, at det tager så lang tid at komme frem, og at busserne ikke har kunnet komme i gang. Det er noget, jeg kommer til at tage op med mine politiske kollegaer. Vi er nødt til at have et beredskab, der kan håndtere det. Vi kan ikke have en infrastruktur, der går i stå det meste af en uge,« siger han til Århus Stiftstidende.

B.T. talte tirsdag med tømrer Jacob Hansen, som ikke lagde skjul på, at han ikke var tilfreds med rydningen af sne.

Han mener faktisk, at den har været ikkeeksisterende.

»Den snestorm var varslet fem dage i forvejen,« siger han om sidste uges snevejr, der ramte store dele af landet.

»Når der er varslet noget, burde der være kæmpe beredskab klar til at holde det nede. Nu kan man ikke gøre andet end at vente på, at det blive tøvejr. I mine øjne skulle man have været bedre forberedt, og man skulle have ryddet undervejs, mens det stod på.«

Nicolaj Bang havde i den forbindelse ikke reageret på B.T.s henvendelse. Afdelingsleder for entreprenørafdelingens vejafdeling i Aarhus Kommune, Tenna Olsen, var dog ikke enig i Jacob Hansens kritik, udtalte hun til B.T.

Nicolaj Bang siger afsluttende til Århus Stiftstidende, at han overvejer en såkaldt 'katastrofefond' til ekstremt vejr i fremtiden, så kommunen er bedre rustet.