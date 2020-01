I den fynske by Nyborg sidder en bekymret far. Hans søn bor nemlig i Kina – få kilometer fra Hongkong, hvor den nye coronavirus har smittet fem mennesker.

»Det er uhyggeligt,« siger Erik Nielsen, da B.T. får ham i røret mandag morgen.

Han har netop modtaget en besked fra sin søn, Allan Nielsen, der fortæller, at der nu er indført et maskeringspåbud i Shenzhen, som byen, han bor i, hedder.

Ser man nogen uden den hvide maske for munden, så bør man kontakte myndighederne. I værste tilfælde kan man blive anholdt for ikke at bære den.

Erik Nielsen sammen med sin søn Allan Nielsen. Foto: Privatfoto

»Jeg synes ikke, det er skidesjovt, at situationen er, som den er,« siger Erik Nielsen.

Han vil allerhelst have sin søn hjem. Især fordi flere områder i Kina løbende lukkes ned, når smittefaren bliver for stor.

Omkring byen Shenzhen har man allerede lukket de store veje, og skal man ud eller ind, bliver man tjekket af sundhedspersonale ved forskellige checkpoint. Her får man blandt andet målt sin temperatur.

Har man feber, så må man ikke passere.

Folk nær Wuhan, hvor den nye veriosn af coronavirusset brød ud. Byen ligger cirka 1000 kilometer fra Hong Kong, hvor der er fem smittede. Foto: CARLOS GARCIA RAWLINS

»Hvornår bliver det så galt, at han ikke længere kan komme til lufthavnen?« siger Erik Nielsen.

»Så kan vi jo ikke få ham hjem.«

Selvom Erik Nielsen er bekymret, så forsøger han dog at slå koldt vand i blodet. Hans søn er jo trods alt en voksen mand.

»Han har tiltro til, at myndighederne har styr på det. Så det har jeg også,« siger han.