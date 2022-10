Lyt til artiklen

En uge før sin 80-års fødselsdag, hvor familien skulle fejre ham, døde Erik Larsen på plejehjem. Han var selv stoppet med at drikke og spise.

Livet var blevet taget fra ham, sagde han. Få måneder tidligere havde Erik Larsen fået amputeret det ene ben på grund af en fejl, som ikke burde være sket.

Det fortæller svigerdatter Annette Larsen, som beskriver, hvordan hendes svigerfar var smilende og aktiv, men på få måneder helt mistede livsglæden.

»Havde han ikke fået amputeret benet, så havde vi fejret Eriks fødselsdag sammen, og han ville stadig være her i dag,« siger hun.

Ældreområdet har under valgkampen fået fornyet politisk fokus i kølvandet på flere afsløringer om omsorgssvigt på plejehjem.

Senest har B.T. beskrevet, hvordan 87-årige Kurt Hedelund gennemgik et smertehelvede på grund af fejl og svigt.

Men problemerne findes også i hjemmeplejen, og det kostede Erik Larsen livet, mener hans familie.

»Havde de passet deres arbejde, var det her ikke sket,« siger Annette Larsen. »Det tog livsmodet fra ham, at han mistede benet.«

Familien har klaget til Styrelsen for Patientklager over svigt af hjemmeplejen i Assens Kommune, som de mener er skyld i, at Erik Larsen fik amputeret benet.

Før det boede han i en ældrebolig og levede et aktivt liv. Han malede, gik på biblioteket og var med i et sangkor. Erik Larsen var sund og rask med undtagelse af nervebetændelse i benene, som hjemmehjælpen tilså morgen og aften. De hjalp ham af og på med støttestrømper og smurte benene.

Erik Larsen døde en uge før sin 80 års fødselsdag. Hans famillie fortæller, at han mistede lysten til livet, da han fik amputeret sit ene ben. Foto: Privatfoto

Det vigtigste var at observere for eventuelle sår, fordi Erik Larsen ikke kunne mærke smerte fra knæene og ned på grund af nervebetændelsen.

Annette Larsen har gennemgået flere hundrede sider i sin svigerfars journal og fundet tre dage, som hun mener, har været helt afgørende.

Fra 30. januar og tre dage frem fik Erik Larsen det nemlig gradvis dårligere og dårligere. Han ville ikke have strømper på, gik tidligt i seng og var afkræftet. På andendagen kunne han ikke tage sine sko af, og på tredjedagen var han så utilpas, at han ikke kunne rejse sig fra sin stol.

Ifølge Annette Larsen står der i journalen fra den dag, at hjemmeplejen blot havde meddelt Erik Larsen, at han kunne ringe ved behov. En time senere kom et familiemedlem på besøg og fandt ham ligbleg i sin stol, hvor venstre fod var hævet voldsomt. Det viser sig, at der var et sort sår under foden med ildelugtende pus.

En læge indlagde med det samme Erik Larsen på Svendborg Sygehus, men samme aften blev han overflyttet til Odense Universitetshospital og opereret.

»På sygehuset siger de, at såret har udviklet sig over en til to uger. Hvordan kan det ske, at ingen har set det?« spørger Annette Larsen.

Lidt over en uge senere blev lægerne nødsaget til at amputere venstre ben fra knæet og ned. Fra den dag af blev Erik Larsen som lænket til sin kørestol.

Erik Larsens familie husker, hvordan han flere gange fortalte, at der kom mange forskellige fra hjemmeplejen hos ham. Flere af dem var ufaglærte, havde de sagt.

En undersøgelse fra FOA fra 2021 viser, at andelen af ufaglærte sosu'er er steget voldsomt. I Assens Kommune er mere end hver tiende ufaglært, fremgår det.

Af samme grund vil Erik Larsens pårørende gerne vide, hvorvidt der har været ufaglært personale hos ham, mens fejlene er begået. Men det kan de ikke få oplyst.

Erik Larsen kunne efter operationen ikke længere bo i sin ældrebolig som kørestolsbruger, og i stedet blev han flyttet til et plejehjem.

Men her oplevede han, at alle omkring ham har svært med at tale og spise selv, og derfor lukkede Erik Larsen sig inde på sit værelse og undgik social kontakt.

»Jeg vil ikke være her mere,« sagde han til sin familie. Annette Larsen husker, hvordan Erik Larsen stoppede med at drikke og spise.

»Det vendte op og ned på hele hans liv.«

Den 13. juni døde Erik Larsen. Præcis en uge før sin 80-års fødselsdag.

B.T. har talt med lederen af ældreområdet i Assens Kommune, Dorthea Lysemose, som dog ikke kan gå ned i sagens detaljer.

Hun kan heller ikke fortælle, hvor mange ufaglærte kommunen bruger i hjemmeplejen, og heller ikke, om de blev brugt hos Erik Larsen. Sagen er indberettet som en utilsigtet hændelse, og der er lavet en hændelsesanalyse med de involverede medarbejdere. Men resultatet ønsker Assens Kommune ikke at komme ind på.

»Jeg kan ikke sige, hvad man er kommet frem til. Vi har givet alle oplysningerne til Patienterstatningen.«

»Jeg kan kun sige, at vi også er berørte af situationen. Det ved jeg, at medarbejderne i hjemmeplejen, som kom hos borgeren, også er.«