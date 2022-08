Lyt til artiklen

Som Falcks indsatsleder var Erik Schack kaldt ud til en frygtelig arbejdsulykke på Strandby Havn, hvor to fiskere havde mistet livet i en kutters lastrum, hvor rådne skidtfisk havde udviklet farlige svovlbrinter.

Det, der skete på havnen den dag, kæmper Erik Schack stadig med i dag – otte år senere.

For der skete endnu en arbejdsulykke på Strandby Havn 4. august 2014. Erik Schack fik det dårligt og kastede så voldsomt op efter redningsaktionen, at han fik tre blodpropper i hjernen og blev delvist lam i venstre side af kroppen, skriver TV 2 Nord.

Ikke desto mindre har den nu førtidspensionerede Falckredder været igennem en lang, opslidende kamp for at få erstatning. Foreløbig uden at have fået én eneste krone udbetalt.

»Nu er der gået otte år siden min arbejdsulykke, og det, synes jeg faktisk, er urimeligt. Jeg er bange for, at jeg ender på kirkegården inden det her er færdigt. Det kan være, at det bare er det man vil,« siger Erik Schack til TV 2 Nord og indrømmer, at han simpelthen ikke orker mere.

Det lange tovtrækkeri har haft store personlige konsekvenser for ham.

Erik Schack havde to private sygesikringer, men de har begge afvist at udbetale erstatning for arbejdsulykken – fordi selskaberne mener, sagen er forældet.

Efter en syv år lang strid, der endte i retten, slog Landsretten ellers fast sidste år, at der er tale om en arbejdsulykke, men det er først nu, vurderingen af Erik Schacks mén begynder.

Det møder hård kritik fra både fagforeningen 3F Midtvendsyssel og det nordjyske folketingsmedlem Bjarne Laustsen (S), som vil have beskæftigelsesminister Peter Hummegaard til at gå ind i sagen.

Nu skal Erik Schack have lavet en speciallægeerklæring, som han håber, kan få afsluttet den otte år lange kamp for at få erstatning for arbejdsskaden én gang for alle.

Til gengæld tvivler han på, at han har overskud til at kæmpe videre for at få erstatning fra de to private sygesikringer.

