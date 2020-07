Den 28. juli stoppede rytmen hos Bent Fabricius-Bjerre, der er afgået ved døden efter kort tids sygdom, skriver familien i en mail.

Modeskaberen Erik Brandt var gode venner med komponisten, og han begræder tabet.

»Det gør mig meget ondt. Han var en meget god ven. Vi spillede tennis sammen og har været sammen hele livet, selv om han var 20 år ældre end mig. Jeg er chokeret over dette tab,« siger en tydeligt berørt Erik Brandt, da B.T. fanger ham over telefonen.

De to levemænd spillede tennis sammen fire gange om ugen på Fredensborg Slot med prins Henrik, og om vinteren spillede de i Hellerup.

Det er dog ikke Bent Fabricius-Bjerres tennis-kundskaber, som Erik Brandt kommer til at savne mest, selv om han var en ganske udmærket tennisspiller.

»Han var sjov. Han besøgte os altid i New York, og han fortalte sjove historier om 'Alley Cat'. Han var meget vittig og meget morsom. Han irettesatte mig, og hvis jeg var i dårligt humør, så grinede han, og det fik mig i godt humør igen. Han var bare en utrolig behagelig mand.

Erik Brandt fortæller, at han godt var klar over, at Bent Fabricius-Bjerres var syg det sidste stykke tid.

Derudover oplyser han, at han sidst så sin gode ven for to uger siden.