Dramaet i whiskybæltet fortsætter efter DR-dokumentaren 'Sidste omgang i Whiskybæltet' med modeskaberen Erik Brandt i en af hovedrollerne.

Torsdag kunne B.T. fortælle, at den ene af seriens hovedpersoner - den tidligere topdirektør og rigmand Steen Svartzengren - er meldt til politiet for dokumentfalsk af Saxo Bank.

Samtidig anklager en række småsparere Steen Svartzengren for under mystiske omstændigheder at have formøblet deres indskud på seks millioner kroner.

Nu viser det sig, at den anden hovedperson i alkoholmisbrugs-dokumentaren, Erik Brandt, også føler sig misbrugt af Steen Svartzengren.

De to har tidligere omtalt hinanden som venner. Men nu taler de ikke sammen mere.

»Jeg har ikke talt med Steen i snart et år. Vist nok siden marts eller april sidste år. Jeg fandt ud af, at han ikke var ærlig, og jeg kommer aldrig til at tale med ham igen, og jeg tager afstand fra ham,« siger Erik Brandt.

Han fortæller, at han i sin tid blev kontaktet af Steen Svartzengren i forbindelse med optagelserne til DR-dokumentaren, som blev sendt i efteråret 2018.

»Programmet var en meget god idé, fordi det handlede om at hjælpe andre mennesker. Jeg har jo haft et alkoholproblem. Det er ikke nogen hemmelighed. Og det står jeg stadig ved, men det har jeg heldigvis ikke mere,« siger Erik Brandt.

Steen Svartzengren (tv.) med sin ven, modeskaberen Erik Brandt. Begge har døjet med alkoholproblemer. Nu er Svartzengren politianmeldt for dokumentfalsk. Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen Vis mere Steen Svartzengren (tv.) med sin ven, modeskaberen Erik Brandt. Begge har døjet med alkoholproblemer. Nu er Svartzengren politianmeldt for dokumentfalsk. Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen

Under og efter optagelserne til programmet udviklede de et venskab, og så sent som i januar 2018 sås de to storsmilende på den røde løber i forbindelse med premieren på Per Flys film 'Dobbeltspil'.

»Mange gange ville Steen gerne med til en premiere, og jeg ville gerne gå ad bagdøren for at undgå pressen. Jeg har prøvet det før og har også fået meget omtale den senere tid. Men det kunne ikke gå hurtigt nok for Steen i forhold til at stille sig foran pressen sammen med mig. På den måde har han misbrugt mig, fordi jeg er kendt,« siger han.

Dokumentaren 'Sidste omgang i Whiskybæltet' viser, hvordan kendisser med alkoholproblemer under eksklusive forhold og med udsigt over Øresund deler ud af deres erfaringer med misbrug i en selvhjælpsgruppe ved navn Etoh.

Også modellen Oliver Bjerrehuus, den tidligere Shu-bi-dua trommeslager Bosse Hall, stylisten Bibbi Bergholdt og komikeren Thomas Wivel deltog.

Seriens abolutte hovedpersoner er dog Erik Brandt og Steen Svartzengren.

Dokumentaren følger Brandts kamp for at lægge vinen på hylden, mens Steen Svartzegren indtager en slags mentorrolle for modeskaberen.

Erik Brandt er ikke en del af selvhjælpsgruppen Etoh mere.

»Det holdt jeg op med for et år siden,« siger han.

I januar 2018 var smilet stort, da Steen Svartzengren (tv.) og Erik Brandt gik til premiere på Per Flys film 'Dobbeltspil'. Nu er smilet stivnet. Vis mere I januar 2018 var smilet stort, da Steen Svartzengren (tv.) og Erik Brandt gik til premiere på Per Flys film 'Dobbeltspil'. Nu er smilet stivnet.

Som beskrevet i B.T. torsdag står Steen Svartzengren - udover at være selvbestaltet alkoholbehandler - også bag en række tvivlsomme forretninger med 12 småspareres penge.

I alt har småsparerne tabt ca. seks millioner kroner. I en mail fra december 2018 til småsparerne forklarer Steen Svatzengren, at tabet skyldes 'fejlslagne investeringer', og han 'beklager og undskylder sine handlinger'. Desuden henviser han til 'tiltagende sygdom' som forklaring, og han skriver, at han har haft et møde med politiet. Stort set samtidig anmeldes han for dokumentfalsk af Saxo Bank

Erik Brandt fortæller, at Steen Svartzengren også forsøgte at starte et forretningssamarbejde med ham.

»Jeg skal slet ikke starte noget som helst sammen med ham. Jeg kunne se lige igennem han, og jeg tager alt mulig afstand fra ham. Han er uvederhæftig,« siger Erik Brandt og tilføjer:

»Han prøvede at låne nogle penge, men det sagde jeg også nej til. Det var min indre intuition om mennesker. Det gik op for mig, at han var fyldt med fup og fidus,« siger han.

I en mail til B.T. svarer Steen Svartzengren på kritikken fra Erik Brandt.

»Det er ærgerligt, når et menneske og dennes familie, som jeg har gjort rigtig meget for og på enhver måde, uden vederlag pludselig vender på en tallerken og begynder at sige lodrette usandheder. Jeg har aldrig foreslået eller gjort forretning med Erik Brandt. Og nej, jeg har aldrig forsøgt at optage lån eller andet,« skriver han.

»Om jeg har draget fordel af en kendiseffekt er svært at vurdere. Sandheden er, at Erik forespurgt syntes, det var en rigtig god ide i foråret 2017, at vi gik sammen om projektet (selvhjælpsgruppen Etoh, red.). Hvad der derefter reelt fulgte, herunder det vi højt og larmende ser på tv, vil jeg ikke gå ind i. Jeg beskytter en ven i en alvorlig sygdoms navn. Men penge og forretning har der aldrig været imellem os. Eriks udtalelser er ikke blot usande, men bekymrende og irrationelle,« skriver han.