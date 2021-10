Erik Bering, som stod bag blomsterbutikken Bering House of Flowers i København og var kongelig hofleverandør, er gået bort .

Det oplyser hans bror, Åge Bering, til Ekstra Bladet.

»Han havde været syg i en kort periode med kræft og fik diagnosen for cirka halvanden måned siden. Her inden for den seneste uge gik det mere ned ad bakke, og så sov han stille ind,« fortæller Åge Bering til Ekstra Bladet.

Ifølge Ekstra Bladet boede Erik Bering frem til sin død på Møn.

Han trak sig fra Bering House of Flowers i 2003, hvor han lod en medarbejder overtage forretningen.

Erik Bering trak sig dog ikke helt fra blomsterne og åbnede senere en gårdbutik i Gilleleje, men grundet dårligt helbred blev den solgt få år senere.

Ifølge Ekstra Bladet var Erik Bering gode venner med kongehuset.

Han stod for eksempel for blomsterne, da dronning Margrethe og Prins Henrik i 1992 fejrede sølvbryllup. Han var også mand for udsmykningen, da dronning Anne-Maries søn, kronprins Pavlos, blev gift med Marie-Chantal i London i 1995.

Erik Bering blev 76 år gammel og efterlader sig partneren Gunner Ravn.

B.T. har forsøgt at få kontakt til Erik Berings bror, Åge Bering, men det har ikke været muligt.